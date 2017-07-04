Açlığı Silmek İçin Fotoğraflarınızı Silmeye Hazır mısınız?

Amerika'daki açlık sorununa farkındalık sağlamak amacıyla hazırlanan dijital kampanya, Instagram'daki yemek fotoğrafı çılgınlığını ele alıyor.

Ülkemizde de sık sık tartışılan bir konu, Instagram'daki yemek fotoğrafları. Bunca açlık varken sosyal medyanın birbirinden lezzetli yemeklerle coşması ironi tabii biraz. Amerika'da da durum farklı değil, her 6 çocuktan 1'i bir sonraki yemeği nereden gelecek ya da hiç gelecek mi bilmiyor. Öte yandan #food, #foodporn, #instafood gibi etiketler ağız sulandırıyor. Bu tezata karşı Minnesotalı süt ürünleri çiftçi kooperatifi Land O'Lakes ve açlık konusunda çalışan yardım kuruluşu Feeding America elele verip bir kampanya hazırlamaya karar veriyor, ortaya da "Delete to Feed" isimli ilginç bir bakış açısı çıkıyor.

The Martin Agency tarafından hazırlanan kampanya; sosyal medya platformlarını leziz yiyecekler ve dört başı mamur "sunumlu" sofralarla donatanların durup açlıkla boğuşanları hatırlamasını amaçlıyor. Bunu da açlığı silmek için yemekli Instagram fotoğraflarını silerek yapıyor.

Kampanyanın çalışma mantığı basit, siteye tıklıyorsunuz, Instagram hesabınızla giriş yapıyorsunuz, gördüğünüz yemek fotoğraflarınızdan istediklerinizi siliyorsunuz, sonra da kazandığınız rozeti sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Sizin sildiğiniz her yemek fotoğrafına karşılık Land O'Lakes açlık çekenlere 11 yemek bağışlıyor. Gerçekten de "Delete to Feed" isminin vadettiği gibi, doyurmak için siliyorsunuz.

Kampanyanın amacı, insanlara vicdan azabı çektirmek değil elbette ama yanı başımızda var olan ve belki de farkına bile varmadığımız açlık konusuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak. Herkesin kullandığı bir mecrayı, pek çok kişinin paylaştığı bir içeriği, yemek konulu çok popüler etiketlerden yararlanarak hayırlı bir iş için kullanmak.

Sitede verilen bilgiye göre silinen fotoğraflar sayesinde bağışlanan yemek miktarı 357.511. Ancak şunu da belirtmekte fayda var: Çok yeni bir kampanya değil bu; geçen sene başlamış bir iş. Ekim ayında bitirilmesi planlanıyormuş, site hala aktif görünmekle birlikte kampanya muhtemelen sonlandırılmış.

Künye:

Reklamveren: Land O'Lakes

Reklam Ajansı: The Martin Agency

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Joe Alexander

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Andy Azula

Yaratıcı Yönetmen:Anne Marie Hite, Jordi Martinez

Sanat Yönetmeni: Rushil Nadkarni

Reklam Yazarı: Chris Martin

Tasarım: Diego Morales

Planlama Grup Yöneticisi: Madhavi Reese

UX Strateji Yöneticisi: Taylor Wiegert

Stratejik Planlama: Cecelia Parrish

Topluluk Yöneticisi: Jordan McConnel

Müşteri Grup Direktörü: Walker Teele

Müşteri Direktörü: Carey Ely

Müşteri Temsilcisi: Sarah Smith

Proje Yöneticisi: Courtney Hurd, Katy Holder

Hareket Tasarım: Ken Macy

Yayın Yapımcısı: Coleman Sweeney

Yönetici Dijital Yapımcı: Kim Zaninovich

Dijital Yapımcı: Betsy Wishart

Yönetici Yapımcı: Emily Eldridge

Görsel: YouTube