Acısız İğnesiz Enjektör [SXSW 2017]

Portal Instruments CEO'su Patrick Anquetil tarafından geliştirilen iğnesiz enjektör PRIME, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'da finale yükseldi.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards için 65 finalist açıklandı. Portal Instruments’ın geliştirdiği “PRIME Needle Free Injector” (iğnesiz enjektör) Sağlık, Tıp ve Biyoteknoloji dalındaki 5 finalistten biri oldu.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Cambridge şehrinde bulunan Portal Instruments, 30 kişilik bir ekipten oluşuyor. Şirketin 42 yaşındaki CEO’su Patrick Anquetil tarafından geliştirilen enjektörün; MS, romatoid artrit ve hemofili gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılması planlanıyor.

İğnesiz enjektör, hastaların kendi kendine kullanabilmesi için tasarlanmış. İlacı klasik iğneli enjektörlerden çok daha acısız bir etki yapan küçük bir piston aracılığıyla deri altına yolluyor. 7 inç’lik (17,78 cm) ve 10 ons’luk (295,7 ml) enjektör, bir ilacın çoklu dozunu (her biri yaklaşık 1 ml) içeren tek kullanımlık bir kartuşla yüklenmiş şekilde geliyor. Hasta, enjektörün ucunu karnına ya da uyluklarına doğru bastırarak düğmeye bastığında ilacı enjekte edebiliyor. Bilgisayar kontrollü bir elektrik motoruyla çalışan piston 150 mikron (0,15 mm) kalınlıkta bir ilaç jetini yaklaşık "yarım saniyede" hastanın cildinden geçiriyor. İnsanın saç telinden (0,03-0,04 mm) çok az bir parça daha kalın olan bu jet, ince oluşuyla hastada kaçınılacak denli bir acı yaratmıyor. İlaç cilde nüfuz ettikten sonra basınç kaynaklı acı da azalıyor.

MIT’te BioInstrumentation Lab’ın (biyoenstrümantasyon laboratuvarı) başında olan Ian Hunter ile 2012’de ortaklaşa kurdukları Portal sayesinde bir araya gelen Anquetil, iğnesiz enjektörün prototipini geliştirmede ortağından yardım almış. İğnesiz enjektör projeleri için ilaç şirketi Sanofi’nin yatırımı da dahil olmak üzere şimdiye kadar 36 milyon dolarlık yatırım almışlar. Diğer iğnesiz enjeksiyon aletleri, basınçlı hava, yaylar veya kimyasallar nedeniyle sürekli patlama riski taşıyor.



İğne fobisi nedeniyle tedaviden kaçan hastalar açısından PRIME müjdeli bir haber gibi görünüyor. Tedaviyi kabul eden hastalarda ise endişe ve acıdan kaçma isteği nedeniyle yaşanan doz atlatmalarına çare olabileceği öngörülüyor.

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Görsel: Vimeo