2 Tıkla Hayat Kurtarmak

Unicef Danimarka bağış yapmayı kolaylaştırmak için hazırladığı "2clicks2donate" isimli dijital kampanyasıyla, sadece 2 tıklama ile 5 saniyede bağış yapmanızı sağlıyor.

Akıllı telefonlar ve internet üzerinde dikkati dağıtacak şey çok. Bir de günlük hayatın koşturmacası, iş hayatının yoğunluğu, gelen e-postalar derken... Kafamızı kaldırıp başka bir yere bakmak oldukça zor oluyor. Bu da bağışların hayati önem taşıdığı Unicef gibi kuruluşlar için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle Unicef, bağış yapmayı kolaylaştıran, sadece 5 saniye alan bir hale getirmiş.

Unicef'in 2clicks2donate (bağış için 2 tık) ismini verdiği yöntemi basit ve aslında, eski usul SMS teknolojisine dayanıyor. Unicef tarafından yaratılan bannerlar ve sosyal postlar bağış için doğrudan bir link veriyor. Buna tıkladığınızda sizin yerinize her şeyi doldurulmuş bir SMS ekranı açılıyor. Size tek kalan o SMS'i göndermek oluyor. Böylece ilgili içerikteki kampanya için bağışınızı yapmış oluyorsunuz. Gerçekten de bağışta bulunmak için 2 tık yeterli oluyor.

Danimarkalı reklam ajansı Hjaltelin Stahl tarafından yaratılan kampanya sayesinde sadece ilk günde 10.000'in üzerinde mesaj alınmış. Unicef Danimarka'nın dijital bölüm yöneticisi Christian Sophus Ehlers, Unicef'in aktif olduğu hiçbir pazarda insanların bağış yapma yolunu değiştiren böylesi bir yöntemin bulunmamış olduğunu söylüyor. Bu yöntemse basit, sade ve geri dönüşe bakılırsa gerçekten etkili olmuş.





Künye:

Reklamveren: Unicef Danimarka

Reklam Ajansı: Hjaltelin Stahl

Yaratıcı Yönetmen: Nicolai Stahl, Martin Mohr

Sanat Yönetmeni: Henrik Tvilling, Claus Collstrup, Karl Kristian Krarup Kjær

Reklam Yazarı: Clara Therese Prior-Knock

Fotoğrafçı: Peter Funch

Görsel: YouTube