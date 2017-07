1970'lerden Günümüze Pirelli Reklamları Tek Kitapta

Pirelli Vakfı’nın editörlüğünü yaptığı Corraini Edizioni tarafından yayınlanan Publicity with a Capital ‘P’ ile lastik üreticisinin analogdan dijitale tüm reklamlarının tek kitapta toplandı.

Dünyanın büyük lastik üreticilerinden Pirelli, 1970'lerden günümüze kadar uzanan bir yelpazede yayınlanmış reklamlarını tek kitapta topladı. Publicity with a Capital ‘P’ isimli kitabın editörlüğünü Pirelli Vakfı yaparken Corraini Edizioni tarafından yayınlandı. Publicity with a Capital ‘P’ 1970 ile günümüz arasına odaklanırken şirketin ilk yüzyılını (1872 - 1972) ele alan A Muse in the Wheels. Pirelli: A Century of Art at the Service of its Products kitabının da devamı niteliğinde kurgulanmış.

"Kontrolsüz Güç, Güç Değildir." sloganıyla bir neslin hafızasına kazınan Pirelli, geçmişinin tüm unutulmaz reklamlarını 448 sayfalık kitabında bir araya getiriyor. 800 resimden oluşan bu koleksiyon marka stratejilerinden teknik ve biçim evrimine kadar uzanıyor. İngilizce ve İtalyanca olarak yayınlanan Publicity with a Capital ‘P’, Teatro Franco Parenti Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Pirelli, Pirelli Vakfı ve Y&R başta olmak üzere üniversite ve derneklerden birçok üst düzey isim katıldı. Etkinliği takip eden günlerde ise tiyatronun fuaye alanında kitapta yer alan materyallerden bir seçki sergilenmekte.

140 otomobille oluşturulan ve 85 metre yükseklikten görülebilen ve aynı zamanda kitaba ismini veren büyük P'li Pneumatici con la P maiuscola (1978) reklamı başta olmak üzere dijital öncesi dönemden günümüze birçok örnek bulunuyor. "Pirellibility” (1981) gibi tamamen dijital işlerden sonra 1994'te Annie Leibovitz'in Carl Lewis'i yüksek topuklu ayakkabılarla çektiği "Kontrolsüz Güç, Güç değildir" kampanyasıyla devam ediyor.

Kurumsal iletişim, sosyal iletişim ve ürün kampanyaları olmak üzere 3 ana bölümden oluşan Publicity with a Capital ‘P’ dijital satışa da açıldı.

Görsel: Pirelli