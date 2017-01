1 Milyar Kişi İçinde Senden Bir Tane Daha Yok

Adidas, Çinli atletleri kullandığı son filminde tekdüzeliği kırıp yaratıcılığını keşfetmenin önemini vurgularken rakibi Under Armour'a da laf atıyor.

Çin denince aklımıza düzen, disiplin gibi şeyler geliyor. Bireyselliğe izin vermeyen, mekanik ama başarıya odaklı bir yaklaşım hayal ediyoruz. Adidas'ın yaratıcı ajansı 72andSunny dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin pazarına yönelik ilk filmi olan "One in a billion" (Milyarda bir) ile bu basmakalıp algılarla oynayarak bambaşka bir şey söylüyor ve Çinli atletleri rutini kırıp yaratıcılıklarını sergiledikleri anlarda gösteriyor.

Film; kalabalık bir grup sporcunun senkronize bir şekilde basketbol çalışmasıyla açılıyor. Neredeyse mekanik bir şekilde aynı hareketi yapan, aynı kıyafeti giymiş sporculardan biri döngüyü kırıyor ve kendi hareketlerini sergilemeye başlıyor. Bu diğerlerine ilham veriyor ve klon ordusu görünümlü sporcu kalabalığının robotik düzeni bozuluyor. Bireyselliğini ve yaratıcılığını keşfetme dürtüsü sadece o basketbolcuları değil; tüm şehri ele geçiriyor. Şehrin farklı yerlerinde farklı dallarda atletlerin birbirlerine verdikleri ilhamla bireyselliklerine izin verişini ve özgürleştiği anları görüyoruz. Otobüste topuyla oynayan futbolcu, topa kafa atan plaj voleybolcu, maraton koşucusu, dansçı, jimnastikçi.... Derken film başlangıçtaki basket topunun rutin bir prova esnasında bir balerinin eline geçmesi ve onun da kendini bırakmasıyla son buluyor.

Filmin mesajı net: "Çin'deki 1 milyar insan arasında senden bir tane var. Yaratıcılığın sporda da hayatta da seni farklı kılan şeydir." Filmde rol alan sporcular da bu mesajı taşıyabilecek, yaratıcılıklarıyla öne çıkan Çinli sporcular arasından seçilmiş. Örneğin şampiyon yüzücü Ning Zetao veya voleybolcu Hui Ruoqi gibi... Bir de çok kısa bir rolde David Beckham'ı yakalamak mümkün.

Film kesinlikle güçlü ve etkileyeci bir film. İnsanı yaratıcılığa, kendini keşfetmeye motive eden bir yapısı, zengin bir görselliği var. Ama filmi ilginç kılan tek etmen bunlar değil. Filmle ilgili önemli bir başka detay, Adidas'ın 2015 tarihli Under Armour filmi "Rule Yourself"e çok açık bir şekilde laf atıyor olması. Rule Yourself, bir sporcunun yaptığı idmanların toplamı olduğunu o sporcuyu yüzlerce klonuyla birlikte disiplinli bir çalışma içerisinde göstererek anlatıyordu. Adidas filminin başlangıç planı ise o filmle oldukça benzer. Filmin gidişatıysa Rule Yourself'in tam tersine rutini kırmak ve yaratıcılığını göstermek üzerine... Bir tarafta disiplin, diğer tarafta yaratıcılık. İki farklı markanın spora farklı bakışı gibi düşünülebilir. Ancak, Adidas'ın Çin pazarından daha büyük bir pay almak istediği biliniyor. Bu filme de bunun ışığında bakılırsa, Çin'de iyi bir pazar payına sahip olan ve bu yeri güçlendirmeyi planlayan Under Armour'a laf atmasının sebebi daha iyi anlaşılabilir.

Reklamveren: Adidas

Reklam Ajansı: 72andSunny

Yaratıcı Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Glenn Cole

Yaratıcı Grup Yönetmeni: Frank Hahn

Yaratıcı Yönetmen: Wei Wei Dong, Matthew Carey

Yazar: Ben Wiley

Tasarımcı: Brandon Mai

Yapımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Tom Dunlap

Yönetici Yapımcı: Kerli Teo

Yapımcı: Jenny Jones

Marka Grup Direktörü: James Stephens

Marka Direktörü: Ryan Warner

Brand Yöneticisi: Brian Kim

Strateji Grup Direktörü: Sudeep Gohil

Strateji Direktörü: Ginger Xiang

Stratejist: Marc Pardy

Yapım Şirketi: Prettybird

Yönetmen: Max Malkin

Yapım Direktörü: Tracy Hauser

Yapımcı: Matt Wersinger

Montaj: Lost Planet NY

Montaj Sorumlusu: Bruce Herrman

Ses Tasarım: Barking Owl

Ses Tasarımcısı: Michael Anastasi

Görsel Efekt ve Post Prodüksiyon: The Mill NY

2D Sanatılar: Ilia Mokhtareizadeh, Vi Nguyen, Andre Vidal, Mikey Smith, Kyle Zemborain

Hareketli Grafikler: Laura Nash, Chris Mennuto

Colorist: Mikey Rossiter

Miksaj: Heard City

Müzik: Apparat "Ash/Black Veil"

Görsel: YouTube