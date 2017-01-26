1 Milyar Kişi İçinde Senden Bir Tane Daha Yok
Adidas, Çinli atletleri kullandığı son filminde tekdüzeliği kırıp yaratıcılığını keşfetmenin önemini vurgularken rakibi Under Armour'a da laf atıyor.
Çin denince aklımıza düzen, disiplin gibi şeyler geliyor. Bireyselliğe izin vermeyen, mekanik ama başarıya odaklı bir yaklaşım hayal ediyoruz. Adidas'ın yaratıcı ajansı 72andSunny dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin pazarına yönelik ilk filmi olan "One in a billion" (Milyarda bir) ile bu basmakalıp algılarla oynayarak bambaşka bir şey söylüyor ve Çinli atletleri rutini kırıp yaratıcılıklarını sergiledikleri anlarda gösteriyor.
Film; kalabalık bir grup sporcunun senkronize bir şekilde basketbol çalışmasıyla açılıyor. Neredeyse mekanik bir şekilde aynı hareketi yapan, aynı kıyafeti giymiş sporculardan biri döngüyü kırıyor ve kendi hareketlerini sergilemeye başlıyor. Bu diğerlerine ilham veriyor ve klon ordusu görünümlü sporcu kalabalığının robotik düzeni bozuluyor. Bireyselliğini ve yaratıcılığını keşfetme dürtüsü sadece o basketbolcuları değil; tüm şehri ele geçiriyor. Şehrin farklı yerlerinde farklı dallarda atletlerin birbirlerine verdikleri ilhamla bireyselliklerine izin verişini ve özgürleştiği anları görüyoruz. Otobüste topuyla oynayan futbolcu, topa kafa atan plaj voleybolcu, maraton koşucusu, dansçı, jimnastikçi.... Derken film başlangıçtaki basket topunun rutin bir prova esnasında bir balerinin eline geçmesi ve onun da kendini bırakmasıyla son buluyor.
Filmin mesajı net: "Çin'deki 1 milyar insan arasında senden bir tane var. Yaratıcılığın sporda da hayatta da seni farklı kılan şeydir." Filmde rol alan sporcular da bu mesajı taşıyabilecek, yaratıcılıklarıyla öne çıkan Çinli sporcular arasından seçilmiş. Örneğin şampiyon yüzücü Ning Zetao veya voleybolcu Hui Ruoqi gibi... Bir de çok kısa bir rolde David Beckham'ı yakalamak mümkün.
Film kesinlikle güçlü ve etkileyeci bir film. İnsanı yaratıcılığa, kendini keşfetmeye motive eden bir yapısı, zengin bir görselliği var. Ama filmi ilginç kılan tek etmen bunlar değil. Filmle ilgili önemli bir başka detay, Adidas'ın 2015 tarihli Under Armour filmi "Rule Yourself"e çok açık bir şekilde laf atıyor olması. Rule Yourself, bir sporcunun yaptığı idmanların toplamı olduğunu o sporcuyu yüzlerce klonuyla birlikte disiplinli bir çalışma içerisinde göstererek anlatıyordu. Adidas filminin başlangıç planı ise o filmle oldukça benzer. Filmin gidişatıysa Rule Yourself'in tam tersine rutini kırmak ve yaratıcılığını göstermek üzerine... Bir tarafta disiplin, diğer tarafta yaratıcılık. İki farklı markanın spora farklı bakışı gibi düşünülebilir. Ancak, Adidas'ın Çin pazarından daha büyük bir pay almak istediği biliniyor. Bu filme de bunun ışığında bakılırsa, Çin'de iyi bir pazar payına sahip olan ve bu yeri güçlendirmeyi planlayan Under Armour'a laf atmasının sebebi daha iyi anlaşılabilir.
Künye:
Reklamveren: Adidas
Reklam Ajansı: 72andSunny
Yaratıcı Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Glenn Cole
Yaratıcı Grup Yönetmeni: Frank Hahn
Yaratıcı Yönetmen: Wei Wei Dong, Matthew Carey
Yazar: Ben Wiley
Tasarımcı: Brandon Mai
Yapımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Tom Dunlap
Yönetici Yapımcı: Kerli Teo
Yapımcı: Jenny Jones
Marka Grup Direktörü: James Stephens
Marka Direktörü: Ryan Warner
Brand Yöneticisi: Brian Kim
Strateji Grup Direktörü: Sudeep Gohil
Strateji Direktörü: Ginger Xiang
Stratejist: Marc Pardy
Yapım Şirketi: Prettybird
Yönetmen: Max Malkin
Yapım Direktörü: Tracy Hauser
Yapımcı: Matt Wersinger
Montaj: Lost Planet NY
Montaj Sorumlusu: Bruce Herrman
Ses Tasarım: Barking Owl
Ses Tasarımcısı: Michael Anastasi
Görsel Efekt ve Post Prodüksiyon: The Mill NY
2D Sanatılar: Ilia Mokhtareizadeh, Vi Nguyen, Andre Vidal, Mikey Smith, Kyle Zemborain
Hareketli Grafikler: Laura Nash, Chris Mennuto
Colorist: Mikey Rossiter
Miksaj: Heard City
Müzik: Apparat "Ash/Black Veil"
Görsel: YouTube
Under Armour'ın idmanın önemini vurguladığı filmi mi Adidas'ın ona laf atarak bireyselliği öne çıkardığı bu işi mi daha etkili?