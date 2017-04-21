​Doğa ile İletişim Kuran İnsanları Konu Alan İllüstrasyonlar

Çinli illüstratör Jin Xingye, Green adlı illüstrasyon serisinde insan ve doğa arasındaki kopmuş bağları birleştiriyor.

Çinli illüstratör Jin Xingye'nin çocuklar için hazırladığı hikaye kitabı illüstrasyonları, hepimizin özlemini çektiği doğayla bağ kurma anlarını tasvir ediyor. İllüstrasyonlardaki insanlar da doğa da -hatta bazen otobüs, ev, tren yolu gibi modern yaşama özgü unsurlar da- gerçeküstü kompozisyonlarda birbiriyle ilişkilendirilmiş.



Xingye Green başlıklı bu illüstrasyon serisini yalnızca kalem ve Photoshop kullanarak yaratmış. Sanatçının çalışmalarını Behance profili üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Jin Xingye