Uygulamayla Akrobasi Yaptırılabilen Kağıt Uçak

PowerUp Dart, Bluetooth ünitesi sayesinde uygulama ile uçurulan, hatta manevra yaptırılabilen bir kağıt uçak kiti.

Akıllı telefonlar, uygulamalar ve bunların sağladığı yenilikler hayatımızın her alanında yeni kapılar açıyor. Kim derdi ki çocukluğumuzun naif oyuncağı kağıttan uçaklar da bundan nasibini alacak, bir kağıt uçak teknolojiyle buluşacak ve uygulama üzerinden her tür akrobatik hareketi yapabilen bir cihaza dönüşecek? Evet, işte PowerUp Dart tam olarak bunu yapan bir kağıt uçak kiti.

Eylül ayında Kickstarter üzerinde fonlanmaya başlanan PowerUp Dart, kağıt oyuncaklar üzerine yoğunlaşan, Tel Aviv merkezli PowerUp Toys'un yepyeni projesi. Daha önce canlı yayın yapan kağıt drone ve yine akıllı telefonla uyumlu kağıt uçağı ile Kickstarter'da büyük başarı yakalamıştı. Bu seferki uçak ise, sadece akıllı telefonla uyumlu çalışmakla kalmıyor; aynı zamanda farklı farklı manevralar yapıyor. Böylece çocuklar, hayal güçlerinin izn verdiği her şeyi uçaklarıyla gerçekleştirebiliyor, kendi hava gösterilerini düzenleyebiliyorlar.

PowerUp Dart kitleri içerisinde, uçak şablonları, kalkış ve iniş parçaları ve yapılan maketin üzerine yerleştirilen Bluetooth ünitesiyle geliyor. Karbon fiberden üretilmiş bu parçalanmaz ünite, maketin akıllı telefonlara indirilen bir uygulama ile kontrol edilebilmesini sağlıyor. Tek yapmanız gereken modülü açıp telefonunuzla eşleme yapmak. Bundan sonra maketin uçuşu sezgisel el hareketleriyle ya da uygulamanın oyun arayüzü üzerinden kontrol ediliyor.

Yaklaşık 70 km/s hız sunan PowerUp Dart, 60 metrenin üzerinde mesafe gidebiliyor. Yani 10 dakikaya varan bir uçuş zamanı var. PowerUp Dart'in ünitesi ayrıca ağırlığa göre iki kat fazla itme gücü sağlayarak manevralar ve akrobatik hareketler yapılmasına da izin veriyor. Uçağın alt kısmına yerleştirilen T şeklindeki parça ise dar alandaki manevralarda daha fazla g kuvveti sağlıyor. Ayrıca, gövde üzerinde yukarı veya aşağı doğru hareket ettirilerek uçağın daha sabit olmasına destek oluyor.

Kolayca bağlanan kalkış ve iniş parçaları ise kullanıcının herhangi bir yüzeyde iniş ve kalkış yapmasına yardımcı oluyor. Ünitenin sağlamlaştırılmış burnu sert inişlere karşı da koruma sağlıyor. Tasarım anlamında ise seçenekler sınırsız. PowerUp Dart ile çocuklar ve hatta yetişkinler, diledikleri uçağı tasarlayıp özgürce uçurabiliyorlar ve uçaklarına takladan makasa, dönüşten sekiz çizmeye pek çok manevra yaptırabiliyorlar.

PowerUp Dart 25 dakikada USB üzerinden şarj edilebiliyor ve 1 yıl garanti ile geliyor. Kickstarter kampanyası bitimine 25 gün kala, hedef fona çoktan ulaşmış, hatta kat be kat aşmış durumda. Dolayısıyla teslimat sene sonunda olacak gibi görünüyor.

Görsel: Kickstarter