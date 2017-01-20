Twitter'a Nefret Ettiğiniz Bir İdeolojinin Penceresinden Bakın

MIT Media Lab tarafından geliştirilen FlipFeed, Twitter akışınızı karşıt görüşten birininkiyle değiştirmenizi ve onun gördüklerini görmenizi sağlayan bir Chrome eklentisi.

Yazılı iletişim yüz yüze iletişime göre daha sert, daha radikal, daha nefret dolu. Twitter gibi mecralarda ideolojik tartışmalar hakarete, küfüre, hatta nefret söylemine varabilecek yerlere gidebiliyor. Peki, bir görüşü savunan neler okuyor, neler duyuyor da o çizgiye geliyor? Bunu merak eden, kutuplaşmayı beslemek yerine azaltmayı sağlamayı ve insanların birbirleriyle empati kurmasını amaçlayan bir uygulama haberi MIT Media Lab'den geldi: FlipFeed.

MIT Media Lab bünyesinde bulunan ve insan ağlarının doğasını anlamaya yönelik çalışmalar yapan Social Machines Laboratuvarının yarattığı FlipFeed, bir Chrome eklentisi. FlipFeed'i kurduğunuzda, derin öğrenme ve sosyal ağ analizi içeren alt yapısı sayesinde Twitter kullanıcılarının kendi ana akışlarını başka bir Twitter kullanıcısınınkiyle değiştirmelerini sağlıyor. Bu yeni Twitter kullanıcısı da politik ideolojiye göre seçiliyor. Dolayısıyla, sağ görüşlü biri Twitter'daki profil fotoğrafının altındaki FlipFeed düğmesine tıkladığında sol düşünceden birinin akışını görüyor, orada yazan haber ve yorumları izleyebiliyor. Böylece karşıt görüşlü kişiye ne tip haberler gittiğini, onun süzgecine hangi haber kaynaklarının girdiğini, kendisine farklı ona farklı yansıtan medyayı birebir gözlemle şansı buluyor. Kullanıcı, sonra kendi akışına dönerek başka bir kullanıcıyla tekrar "flip" (çevirmek? döndürmek?) edebiliyor.









Türkiye için uygulamasını düşünecek olursak taraflı medyanın etkisini kırmak, farklı haber kaynaklarına erişim sağlamak ve gözlerimizdeki at gözlüğünü çıkarmak için çok etkili bir yol olabilir. Başkasının dünyayı nasıl gördüğünü görüp belki karşı tarafa hak vermeyi bile sağlayabilir zaman zaman. Ya da en azından, "Eğer gördüğü bunlarsa tabii böyle düşünür" dedirterek karşı tarafı anlamayı ve dolayısıyla nefreti azaltmayı sağlayabilir. Burada diyebilirsiniz ki, o kadar radikal biri, nefret söylemlerinde bulunan biri başkasının görüşünü merak edip uygulamayı kurmaz bile, hayatı kendi penceresinden algılamayı tercih eder her zaman. Doğrudur, haklısınız ama yine de, bir umut...

Görsel: FlipFeed