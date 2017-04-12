Tuvaldeki Eserleri Projeksiyon Yansıtmayla Canlandıran Sergi: Techne

Gizem Renklidağ'ın tuval üzerine akrilik eserleri, yeni medya alanında üreten 5 isim tarafından farklı tekniklerle adeta analog ile dijitali ahenkle birleştirerek canlandırıldı.

Sanatçı Gizem Renklidağ, daha önce yapmış olduğu 5 eser ile uzun süredir ticari amaçlarla yeni medya alanında üretim yapan 5 dostunu buluşturarak TECHNÊ isimli pop-up sergisini 31 Mart'ta açtı. 15 Nisan'a kadar devam edecek olan serginin alışılageldik formatlardan farklı yapısıyla ilham veriyor.

Gizem Renklidağ'ın birbirini tekrar etmeyen ve sürekli olarak farklılaşan tuval üzerine akrilik çalışmaları bu kez serginin başrolü olmak yerine hammaddesi oldu. Ahmet Said Kaplan (DECOL), Deniz Kader (NOHlab), Hakan Yılmaz (Awesome Bros), Mehmet Kızılay (Kraken) ve Süleyman Yılmaz (Awesome Bros), bu hammaddeyi kullanarak eserden ilham alıp eser üzerine yansıtılan projeksiyon yansıtma ve haritalama çalışmaları üretti.

Mehmet Kızılay'ın iniş ve çıkışlarıyla kendini sonsuza dek izletebilecek 30 saniyelik döngüsünden, Süleyman Yılmaz'ın resmin içine daldırdığı etkileşimli eserine her bir sanatçının yorumu Gizem Renklidağ'ın eserleri üzerinde doğuyor.



Son haline kavuşmuş bir eserin, başka bir teknikle buluşarak yeniden anlam kazanması, farklı çıkarımlara önayak olabilmesi açısından TECHNÊ sergisi bu haftanın programına eklenmesi gereken bir sergi. Bu Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü 16:00 ile 20:00 arasında gezilebilecek. Sergi alanı ise Renklidağ'ın Cihangir'deki Renkli Atölye isimli atölyesinde gerçekleşiyor. Açık adresi ise; Sıraselviler Caddesi No:93 D:8

Daha fazla bilgi ve etkinlik detaylı için Facebook'taki etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Erosion;

Hopeland;

Noname;



Quarks;

Quarks'ın resim hali ve eserin hammaddesi, Snowflake;

Görsel: Gizem Renklidağ, TECHNÊ