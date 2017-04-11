Türkiye'deki Girişimcilik Ekosistemi için Gönüllülerin Yeşerttiği Konferans: Crowdup 17

Garaj'ın öncülüğünde ve gönüllülerin katılımıyla geçtiğimiz yıl hayat bulan Crowdup, bu yıl 2. kez İTÜ Maslak kampüsünde.

2016 yılında Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini iyileştirmek için bir araya gelen Crowdup, bu yıl 2. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Birliktelikten, topluluktan ve ortak amaç için birlikte çalışmaktan güç alan Crowdup, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak 15 Nisan'da İTÜ Maslak kampüsünde gerçekleşecek.

Bigumigu'nun da etkinlik partnerleri arasında yer aldığı Crowdup'ın bu yılki programı içinde Project Z'in yönetici partneri Tahir Zaimoğlu ve Türkiye İş Bankası'ndan Safiye Sütlüdere'nin oturumunun yanı sıra 500 Startups Istanbul'dan Enis Hulli ve mentor Ömer Erkmen de panel moderatörü olarak etkinlikte yer alacak.

Davet edilen 20 girişimin kendini tanıtma fırsatı yakalayacağı Crowdup'ta etkinlik boyunca en çok etkileşim alan 10 girişim günün 2. yarısında sahneye çıkarak sunum yapacak. Herhangi bir yarışma ve derecelendirme sunmayan konferans bu yönüyle de hayatın merkezinde yer alan yarış atı benzetmesinden de uzaklaşmayı başarıyor.

Gün boyunca konuşmaların yanı sıra yoga, tanışma etkinlikleri ve canlı müzik gibi çeşitli aktiviteler de günün renklendirmek için kurgulanmış durumda. Herkese açık olan ve topluluk için değer yaratmak amacıyla varolan Crowdup, 15 Nisan'da İTÜ Maslak Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kayıt içinse internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl Crowdup'da olan bitenleri bu yazımızdan okuyabilir, sunum yapan girişimleri ise buradan inceleyebilirsiniz.

Görsel: Crowdup