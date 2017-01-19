Tüm Pixar Filmleri Aynı Evrende Geçiyor

Pixar yapımı filmlerin birbiriyle bağlı olduğuna ve aynı evrende geçtiğine dair teoriler uzun süredir devam ediyordu. Toy Story'nin Facebook sayfasında paylaşılan video ise bunları doğruladı.

Toy Story'den bu yana Pixar çatısı altında üretilmiş tüm uzun metraj filmlerin aynı evrende geçtiğine dair bir teoriyi temel alan birçok analiz var. Jonne Negroni tarafından ortaya atılan bir blog yazısıyla kıvılcımlanan bu konu, kısaca Brave filmiyle tarihin eski dönemlerinde başlıyor ve insanlığın dünyayı yok edip uzaya gitmesini konu alıyor. WALL·E filminde gördüğümüz insanlar, işte o dünyayı yok edip gidenler. Ve bu sırada yaratıklar ve hayvanlar da yok olmuş dünya üzerinde yaşamlarına devam ediyor. Monsters Inc. ve A Bug’s Life da bu kurguya emsal oluyor.

E tüm filmler aynı dünyada geçince de birbirlerine minik paslar atmaları ve bazı filmlerin kilit karakterlerini diğer filmlerin arka planında görmek de kaçınılmaz oluyor. Finding Dory'den Toy Story'ye, Monsters, Inc.'ten Cars'a kadar tüm filmlerin adeta yapımlarından önce düşünülmüş evrenlerini ve üzerine kurulan teorilerini Toy Story'nin resmi Facebook sayfasında yayınlanan bir video ile adeta doğrulandı. Bu videodaki kolaj birçok montaj projesine konu olmuştu. Ancak iş resmi bir kaynağın elinden çıkınca farklı bir değeri de oluyor. Teyit edilmiş oluyor.

Pixar filmleriyle ilgili bir diğer kıymetli detay ise Monster, Inc. dışında -ki onda da A13 geçer- tüm Pixar filmlerinde bir şekilde, formda, yapıda A113 yazısının yer aldığı görülür. Bu da Pixar'ın kurucu John Lasseter'ın California Institution of Arts'taki odasının numarasıdır. Film yapımcılığının dijital fırçalardan nasibini alıp grafik tasarım ve karakter animasyonuyla buluştuğu odadır. Ve tüm bu bilgilerin ışığında Pixar dünyasının kurduğu örümcek ağı misali detaylarıla karşılaşıp büyülenmeye hazır olun!

Görsel: Pixar