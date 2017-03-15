Travmaları İyileştiren Kore Maskeleri

Koreli sanatçı Valery Jung Estabrook, Thinly Worn adlı projesinde geleneksel Kore maskelerini yeniden yorumluyor ve toplumun yarattığı travmaları iyileştirmek adına onları giyiyor.

Valery Jung Estabrook, toplumun ondan oynamasını istediği rollerden kaçabilmek amacıyla bir dizi emoji benzeri maske tasarladığı Thinly Worn projesini yarattı. Sanatçı bu maskeleri takarak, toplumun kendisinde yarattığı öz güven eksikliğini iyileştirme ritüelini gerçekleştiriyor.

"İnsanın kişiliği, farklı durumlarda bürünmeye zorlandığı bir dizi temsili rolden mi ibarettir?" sorusunu yönelten Koreli sanatçı Estrabrook toplumun yarattığı baskı üzerine sıkı bir analiz gerçekleştirmiş. Toplumun ondan beklediği rollerden kaçmak için kendisinin abartılmış versiyonlarını giyiyor ve bu sırada Kore’ye özgü tal maskelerini iyileştirici bir amaç için kullanıyor.



Estabrook geleneksel Kore tal maskelerini yeniden yorumlamış olsa da maskelerde hala o klasik karakterlerden kalma arketipler bulunuyor. Örneğin; duyarlı sulugöz, güzellik kraliçesi, duygusuz havalı kız.



New Mexico’da hayatını sürdüren sanatçı, SPRING/BREAK Art Show’da “kendisi olabilmek için, kendinin bütün ayrı versiyonları"nı bir odada toplamış. Sanatçının raflarda dizili maskelerinin adeta kişilikler arasında dolaşmak gibi bir etki yapmasını amaçlamış. Mutlu suratlar, üzgün suratlar, sevimli suratlar, kendinden emin suratlar, duygusal suratlar… Her bir emoji benzeri maske, Estabrook’un kişiliklerinden birinin, o anki kişiliği dışındaki bir kişiliğinin iyiliği için giydiği bir türtemsili araç. Estabrook, tal’ın anlamının maske olmaktan öte “kendini özgürleştirmek” anlamını taşıdığını belirtiyor. Kendi maskelerini giyme ritüelini de kendini özgürleştirmek olarak özetliyor.



Estabrook'un en çok üzerinde durduğu maskelerden biri Miss Kore. Bu maske bir güzellik kraliçesinin görüntüsünü temsil ediyor. "Miss Kore gibi görünmemin istendiği anlar yaşadığım için üzgünüm. Keşke hiçbir şekilde bu baskıyı hissetmeseydim.” diyor Estabrook. Ardından maskeyi takıyor ve Bayan Kore rolünü de yerine getiriyor. Bu ritüelle beraber travmasını iyileştirip kendini toplum baskısına karşı özgürleştiriyor.

Görsel: Valery Estabrook

