Tokyo Üniversitesi'nden Çıkan Garip Girişimler [SXSW 2017]

Tokyo Üniversitesi'nde doğan ve alıştığımız örneklerinin dışına çıkan girişimler SXSW'teydi.

Girişimcilik ekosistemi içinde her ülke kendi dokusunu ve kimliğini yaratarak kendi değerini oluşturuyor. Kültürü, yaşam biçimi ve gelenekleriyle yaptıkları pek çok şey dünyanın geri kalanına garip gelen Japonya, girişimcilik ekosistemi içindeki konumunda da bunu aratmıyor. Ancak girişim fikirlerinin değerinin özündeki fikirle beslendiğini göz önüne alırsak bu durum Japonya için bir handikap olmuyor.

Tokyo Üniversitesi, Todai to Texas isimli bir proje ile 2014'ten beri üniversite çatısı altında doğan girişimleri SXSW'te götürüyor. Bu girişimler Todai to Texas projesiyle SXSW'te geldiğinde hem özel oturumlarıyla kendini tanıtma hem Trade Show'daki standlarıyla ürünlerini ziyaretçilerin deneyimlemesini sağlıyor.

Weird Startups From The University of Tokyo başlıklı oturumda da hem üniversite çatısından çıkmış fikirler sunum yaptı. Oturumun ilk konuşmacısı Japonya'nın en büyük melek yatırımcısı olarak tanıtılan Tomy Kamada idi. 2012'de TomyK isimli girişim hızlandırma şirketini kuran Kamada; AgIC, Axelspace, SenSprout gibi girişimlere yatırım yapmış.

Japonya'nın garip girişimleri de Kamada'nın yatırım yaptığı girişimlerin birkaçından bahsetmesiyle sunumlarına başladı.

AgIC

Sıradan kağıt ve kaleme benzeyen ürünleriyle AgIC, iletken devreler kuruyor ve elektriğin doğasını görmek için farklı bir pencere aralıyor. AgIC'in ürettiği kağıt üzerine kendi kalemini kullanarak atılan her çizgi bir devre işlevi görüyor ve tamamlandığında kablolarla dolu bir devreden farkı kalmıyor. AgIC, geçtiğimiz dönemde Kandenko için hazırladığı reklam filmiyle oldukça geniş kitlelere ulaşma ve kendini tanıtma fırsatı yakaladı.

SCHAFT



Fukushima'daki felaket sonrasında oradaki robotların işlevsel olmaması sonucu robotlar üzerine araştırma yapan 3 kişi tarafından geliştirilen SCHAFT, hayata geçtikten yaklaşık bir yıl sonra DARPA'nın robotik yarışmasına kartılıyor ve kazanıyor. 2. yılını tamamladığı sırada ise Obama ile tanışıyor. DARPA'nın yarışındaki 8 testi başarıyla geçerek birinci olan SCHAFT aynı içinde Google tarafından satın alınıyor.

Axelglobe

Axelspace tarafından geliştirilen Axelglobe, dünya çevresinde bir iplik üzerindeymişçesine hareket eden 50 uyduyu kullanarak coğrafi ve beşeri değişimleri fotoğraflıyor. Otomobillerin yerinin değişiminden tarım alanlarının hasat döneminlerine kadar detaylı veri toplanabiliyor.

Exiii

SXSW 2015'te gördüğümüz Exiii, Handiii isimli myoelektronik protez koluyla organik bir kolum hareketlerini birebir taklit edebiliyor. 3B baskıyla üretilerek maliyet tasarrufu sağlayan Handii'nin hareketleri, kasların hareketi ve akışından besleniyor ve ona göre şekilleniyor.

Phonvert

Phonvert, her yeni nesille sürekli olarak yenilenen akıllı telefonlarla birlikte atıl düşen eski telefonları değerlendirmeyi amaçlıyor. Eski akıllı telefonların çalışan kısımlarını bebek monitörü veya dış kapının önüne takılmış kamera olarak değerlendirerek ikinci bir şans kazanmalarını amaçlıyor.

Stacha



Kekemelik hakkında farkındalık ve bilinç yaratmayı hedefleyen Stacha, boyna takılan deneysel bir ürün. Teknolojinin hayatı iyileştirmesi ve modifiye etmesi genel kanı olarak beklenirken kendisi de kekeme olan Yuka Fukuoka tarafından geliştirilen Stacha, ses tellerine titreşim göndererek kekeme bireylerle empati kurdurmayı amaçlıyor. Girişimin hedef kitlesi ise ilkokul seviyesindeki okullara ve oradaki öğrencilere ulaşmak ve böylece erken yaşta bireylerin farkındalık sahibi olmasını sağlamak.

NeuroVoice



Derin öğrenme yöntemiyle geliştirilen NeuroVoice, sesten sese çeviri yaparak herhangi bir cümleyi başkasının ağzından çıkmış gibi aktarabiliyor. En yalın tabiriyle kendi söylediğiniz cümleleri alarak devlet başkanları veya popüler kültür ikonlarının ağzından -onların daha önce aynı kelimeleri kullanmasına gerek kalmadan- seslendirebiliyor. NeuroVoice'ın örneklerini internet sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz.

Görsel: Exiii, Handiii, Bigumigu