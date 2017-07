The Rock ve Siri Başrolü Paylaşıyor

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve Siri'nin beraber rol aldığı Apple filmi dün yayınlandı.

"The Rock" ismiyle tanıdığımız oyuncu Dwayne Johnson, başrolü Siri ile paylaştığı bir filmle karşımızda. Siri derken de ta kendisi, hani şu iPhone'lardaki sesli asistanı Siri. The Rock x Siri: Dominate The Day ismini taşıyan film; Apple Music için geçtiğimiz yıl Taylor Swift'le gerçekleştirilen reklamı anımsatıyor.

The Rock tarafından sosyal medyada da meraklandırıcı tweet'lerle duyurulan filmin (#ROCKxSIRI) prömiyeri dün itibariyle YouTube üzerinden yapıldı. Film gerçekten de Dwayne Johnson'ın söylediği gibi dünyanın en büyük, en eğlenceli, en havalı filmi bilinmez ama büyük ihtimalle devamı gelecek bir serinin başlangıcı gibi duruyor.

Filmde; Dwayne Johnson'ın bir günü anlatılıyor. "Hayat amaçları" listesi üzerinden Siri yardımıyla giden Dwayne Johnson, kendini kah bir film çekiminde kah uzayda buluyor. Biraz gurme yemekler pişiriyor, biraz eski resimleri restore ediyor, biraz Çin müziği yapıyor. Tüm bunlar sırasında Siri, oyuncunun ritmine ayak uydurarak onu yönlendiriyor, ona destek sağlıyor. Böylece "dünyanın en çalışkan oyuncusu"nu görevlerini tamamlamasını sağlıyor.

Görsel: Dwayne Johson