Sosyal Medyadaki Klişeleri İğneyeleyen İçerik Makinesi

Pete Henderson'ın hazırladığı kısa film Infinite Scroll, sosyal medyadaki içerik sterotiplerini iğneliyor.

Sosyal medyada vakit geçirirken kendimizi alamadığımız yegane eylem ekranı aşağı kaydırmak. Kimi zaman daha ilgi çekici bir içerik göreceğimiz kimi zaman da yeni bir şeyi keşfedeğimiz, hatta yeni bir magazinel bilgiye ulaşacağımız umuduyla sosyal medyada daha fazlasını görmek için sayfada ilerlediğimiz oluyor. Facebook, Twitter, Instagram ve hatta tumblr ve Pinterest gibi mecralar bu sonsuz kaydırma özelliği içinde kullanıcılarını bir anlamda bağlamak istiyor. Çünkü internet sayfaları eskisi gibi sonu başı olan alanlar değil, son anına kadar kullanıcıya yeni içerik sunup kendine bağlaması gereken platformalar.

İngiliz illüstratör ve animasyon sanatçısı Pete Henderson, internetin sonsuz kaydırma dokusunu Infinite Scroll isimli kısa filminde konu alıyor. Adeta sosyal medyada görmeye alıştığımız tüm içerik tiplerini; sevimli hayvan, selfie, turistik ilham verici gezi fotoğrafı ve mîmleri ekran arkasında çalışan minik setteki insanlar tarafından üretiliyormuşçasına resmediyor. Tüm bu klişelerde sadece aktörler değişirken olaylar ve kurgu da aynı kalıyor. En nihayetinde ise aşağıya doğru sonsuza kadar kaydırsak da göreceğimiz şeyler aslında üç aşağı beş yukarı aynı oluyor.

Görsel: Vimeo