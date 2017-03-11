Snap'lerle Everest'in Zirvesine Yolculuk [SXSW 2017]

Dünya'nın coğrafi zirvesi Everest'e tırmanan Cory Richards, tırmanışı boyunca EverestNoFilter hesabıyla Snapchat'ten yayın yaptı.

National Geographic'in foto muhabiri olan ve küçük yaşından beri tırmanmaya ilgi duyan Cory Richards, 2016'da Adrian Ballinger ile birlikte oksijen desteği kullanmadan tırmandı. Everest'in eteklerinde geçirdiği süre boyunca Snapchat'te açtıkları EverestNoFilter hesabı hesabı üzerinden yayın yapan Richards, yaşadıklarını SXSW 2017'de anlattı.

Çocukluğundan beri sorun çıkaran bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Richards, tüm enerjisini ve gücünü tırmanmaya ayırdığını ve böyle arındığını söyledi. 24 Mayıs 2016'da zirveye çıkan Richards, 2012 yılında National Geographic tarafından yılın maceracısı seçilmişti. Bu ünvanın ardından çıtayı yukarı taşımayı hedefleyen Richards, tırmanışları sırasında çığ altında kalmışlardı. Bu olaydan sonra karların üzerine tekrar çıktığında parmakları adeta dönerken binbir zorlukla selfie çekmemişti. Bu fotoğrafıyla da Richards, Nat Geo'nun kapağında yer almayı başardı.

"We will always cross the fence. Walls = intolerance. Intollerance = fear. Fear = conflict. All of this is ignorance." @coryrichardsNG #SXSW pic.twitter.com/Hfv0TrIEWt

— Carlos Silis (@Silis) 10 March 2017

Bu tırmanışın hayatına kattığı değerleri paylaşan Richards, dışlanma ve erken olgunlaşma gibi durumlarla birlikte hayata karşı böylesine uç bir eğilim içine girmiş. Şu anki hedefi Everest'e tekrar tırmanmak olan dağcı, oturumunda gençliğinde yaşadığı olayların hayatında çevresine ve iç dünyasına karşı iletişim kurmada ve duvarlar örmede büyük bir faktör olduğunu söyledi. Kendini tanıma yolculuğunda ise ABD'nin popüler gündemi olan Başkan Trump'ı da iğneleyerek duvarların hoşgörüsüzlük, Hoşgörüsüzlüğün korku, korkunun ise çatışma olduğunu ve tüm bunların en nihayetinde cehalete açıldığını söyledi.

Görsel: SXSW, Bigumigu; Brad