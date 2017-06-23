Snapchat'in Spectacles'ı Cannes Lions'da 3 Altın Aslan Aldı [Cannes Lions 2017]

Snapchat, Cannes Lions'da yaptığı aktivasyonlar kadar aldığı ödüllerle de konuşuluyor.

Snap Inc. bu yıl Cannes Lions'ın en çok konuşulan teknoloji şirketlerinden birisi oldu. Bunu hem festival alanına koyduğu dev dönme dolap ve Spectacles satan Snapbot'uyla hem de 2 kategoride aldığı 3 Altın Aslan'la yaptı.

Snap Inc'in geliştirdiği snap çeken akıllı gözlük Spectacles ve bunun satışını yapan Snapbot, Cannes Lions yolculuğunda Product Design kategorisinde 2, Design kategorisinde 1 Altın ve 1 Bronz Aslan kazandı. Buna ek olarak da Mobile'da Gümüş ve Bronz Aslan ile ödüllendirildi. Product Design kategorisi bir sorunu çözen ve sosyal fayda yaratan kampanyaların öne çıktığı bir kategori olarak bilinirken Spectacles, toplumda yarattığı yenilikçi algı ve vizyonuyla ödül kazanmayı başardı.

Spectacles ile Eylül 2016'dan bu yana toplamda 8 milyon snap çekilmiş, gözlükle paylaşılan hikayeler 1,2 milyar kez izlenmiş, akıllı gözlük için hazırlanan internet sitesi 7 milyon kez ziyaret edilmiş ve Twitter'da 3,5 milyon etkileşim yaratmış. Spectacles'ın duyuruluşu ve satış stratejisini, Cannes Lions'daki dönme dolabı duyurduğumuz yazıdan okuyabilirsiniz.

Görsel: Snapchat, Cannes Lions