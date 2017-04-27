Simbiyotik Yaşama Gözünü Açan Seramik Karakterler

Seramik sanatçısı Luciano Polverigiani, seramikle 3 boyutlu illüstratif karakterler yaratıyor.

Arjantinli sanatçı Luciano Polverigiani, 20 yılı aşkın süredir seramik sanatıyla uğraşan bir seramik ustası. Hassas tekniğiyle titiz işçiliğini mükemmel bir şekilde birleştirerek hem orijinal hem de renkli karakterlerden oluşan heykeller yaratmış.

İllüstrasyonlarda görmeye alıştığımız, yer yer folklorik öğeler içeren bir parça da Picasso'nun kübist karakterlerini anımsatan heykeller, seramiğin kendine has dokusuyla hayat bulmuş ve ortaya çok özgün çalışmalar çıkmış. Polverigiani'nin gaz fırınında 1180°C sıcaklıkta fırınladığı parçalar, bu sıcaklığa bağlı olarak vitrifiye oluyor, başka bir deyişle seramik hamurunun camlaşmasıyla birlikte estetik bir doku kazanıyor.

Görsel: Behance