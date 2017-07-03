Seyredende TA-KI-NTI yaratan filmler

Eti Tutku, yeni kampanyasında "satisfying video" akımından yola çıkarak seyredende yeniden seyretme isteği uyandıran videolarla geliyor.

Eti Tutku, takıntı ve tutku üzerine kurduğu marka stratejisine ilginç bir yoldan devam ediyor. Son dönemde internet ortamında çok popülerleşen ve izleyen kişilerde hiç durmadan izleme takıntısı yaratan "satisfying video" benzeri 3 video ile Eti Tutku; takıntıyı adeta izleyende yaşatıyor.

"Satisfying video" dedikleri, insanın nedensizce seyretmek istediği ve seyrettikçe huşu veren bir garip videolar silsilesi. Düzgünce kırt kırt kesilen domatesler olsun, sıkılan pasta kreması olsun, cetvelle çekilen çizgiler olsun... Tekrarlanan net ve keskin hareketlerin verdiği bir rahatlama duygusu içeriyor ve seyredende tekrar tekrar seyretme isteği uyandırıyor. Bir nevi takıntı yaratıyor denebilir yani, evet.

Eti Tutku’nun Blab tarafından hazırlanan filmleri de aynen bu videolar gibi, insanların takıntılarına sesleniyor. Hatasız duvar boyama, sonu gelmeyen kazak sökme ve içindeki çikolatası asla yere düşmeyen bisküvi kırma filmlerinden oluşan kampanya; kullanılan hipnotik müzik ve deneysel sanat yönetimiyle filmlerin obsesif etkisini güçlendiriyor. Böylece Eti Tutku'nun marka vaadini yeniden yaratıyor ve Eti Tutku'yu yedikçe yeme isteği uyanmasıyla paralellik sağlanmış oluyor.

Künye:

Reklamveren: Eti Tutku

Reklam Ajansı: BLAB

Yönetmen: Burak Balkan

Prodüksiyon: İmaj

Post Prodüksiyon: İmaj

Görsel: YouTube