Rutin Yaşamdan ve Boşluk Duygusundan Esinlenen Kolajlar

Nazlı Kocaçınar, yaşamın tekdüzeliğinin ve boşluk duygusunun tetiklediği kolajlar üretiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Nazlı Kocaçınar, dada akımından etkilenerek başladığı kolaj serisiyle günlük yaşamdaki rutinin tetiklediği duyguları yansıtıyor.

Kolajın iyileştirici sürecine vurgu yapan Kocaçınar, “Genellikle rutinden sıkıldığım veya anlamsız gelen şeyleri kendi açımdan değiştirilebilir bir kıvama getirmek istediğim anlarda kendimi kolajın içinde buluyorum. Günlük hayattaki katılığa karşı koyma, hiçbir olgunun dengeli bir bütün oluşturamadığını anlatma isteğini çok sık hissediyorum.” diyerek projesini açıklıyor.

Kocaçınar, kolajlara çoğu insanın yaşadığına inandığı tamamlanmamışlık duygusunu tamamlama düşüncesiyle başlamış. İçe atılmışlık, tek düzelikten duyulan sıkıntı, insanın kendi içinde yerli yerine koyamadığı parçalar kolajlara yansımış. Tüm bunları kendi deyimiyle “duygu ilüzyonu” olarak adlandırıyor.

Görsel: Nazlı Kocaçınar