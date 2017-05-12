Petlas'tan Tüm Yarışların Anası

Petlas Anneler Günü filminde, yarış sürücülerinin yanındaki kopilot koltuğuna anneler oturuyor.

Petlas ve reklam ajansı Havas İstanbul, bu Anneler Günü için "Tüm Yarışların Anası" isimli bir reklam filmi (hatta sosyal deney demek daha doğru olabilir) hazırladı. Dijitalde ve televizyonda yayına giren film; yarış sürücülerinin annelerine kopilotluk yaptırırken hem eğlendiriyor, hem de önemli bir sosyal sorumluluk mesajı veriyor.

Projenin ilhamı hepimizin tanıdığı bir iç görüden geliyor: Anne evhamı ve çocukları konusundaki endişeleri. Etini ye'den başlayıp terli terli su içme'ye uzanan bir yelpazedeki anne tembihlerinin favorisi otomobil kullanmaya yönelik olanlar muhtemelen. Dikkatli sür, kemerini tak, hız yapma pek çoğunuza tanıdık gelecek öğütler... İşte "Tüm Yarışların Anası" isimli çalışma da annelerin verdiği bu öğütlerden yola çıkıyor.

İzmit Körfez Pisti'nde çekilen filmde, aralarında Türkiye Şampiyonlar Şampiyonu ve 2016 Ralli Şampiyonasının ikincisinin de bulunduğu sekiz sürücü yer alıyor. Bu sürücülerin anneleriyle yapılan konuşmalarda anneler yarış sırasında çocuklarının yanında oturmak hakkındaki fikirlerini belirtiyorlar. Bu fikirlerin gerçekçi olup olmadığını da görme şansı buluyoruz çünkü sürücüleri bekleyen sürpriz, o günkü yarışta annelerinin kopilotluk yapması.

Anneler çocuklarının yanlarında yerlerini alıyor ve yarış başlıyor. Tabii ki annelerin tepkileri sevimli, eğlenceli ve gayet annece. Benim şahsi favorim: "Sen onlara uyma oğlum!" diyen anne.Yarış boyunca anneler geriliyor ve tabii biraz geriyorlar da ama öyle ya da böyle yarış bitiyor. Film ise sonunda Anneler Günü'nü kutlayıp beklenmedik bir sosyal sorumluluk mesajı veriyor: “Yarışı bilemeyiz... Ama trafikte lütfen kopilotunuz annenizmiş gibi hep dikkatli sürün.”

Otomobil lastiği, motor yağı gibi hedef kitlesi erkek ağırlıklı markalar genelde daha çok Babalar Günü'nü sahipleniyor. Bu nedenle Petlas'ın bu projesiyle annelerle de iletişim kurması hem şaşırtıcı, hem de sevindirici bir gelişme zira annelere iletişim yapmasını çok da beklemediğimiz markalardan biri, Petlas. O açıdan ezber bozan bir iş denebilir.

Künye:

Reklamveren: Petlas

Reklamveren Temsilcileri: Serdar Işık, Alper Şahin

Reklam Ajansı: Havas İstanbul

Yaratıcı Yönetmen: Ergin Binyıldız

Yaratıcı Ekip: Ahmet Sefer, Sezgin Rızaoğlu, Betül Saykan, Neslihan Arslan

Müşteri İlişkileri Grup Direktörü: Sibel Yeşileker

Müşteri İlişkileri Ekibi: Esra Akbaş, Merve Haşimoğlu

Dijital Stratejist: Esra Günel

Prodüktör: Sıla Salgın

Prodüksiyon Şirketi: GoGo Project

Yönetmen : Vural Uzundağ

Görüntü Yönetmeni : Hakan Kasırga

Ses Miksajı: Murat Çelikkol (Otomat)

Müzik: Universal Music Publishing Turkey

Görsel: YouTube - Havas İstanbul