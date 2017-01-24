Panasonic'ten Kişiye Özel Makyaj Yapan Akıllı Ayna

Panasonic, insanların kendileri için ideal makyajı bulmasını ve uygulamasını sağlayan akıllı ayna Panasonic Smart Mirror'ın prototipini üretti.

Panasonic Japonya’da güzellik amaçlı ürünleriyle de öne çıkan bir marka. Yüksel kalitede saç kurutma makineleri, elektronik yüz maskeleri, yüz bakımı için buharlı cihazlar ve daha pek çok ürün piyasa sunmuş durumda. Böylece güzellik piyasasında niş bir alan yakalayan Panasonic’in, yazıcı entegre edilmiş akıllı aynası ise daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor.



CES 2016 ve CEATEC 2016'da prototipi sunulan akıllı ayna, yüzü tarıyor ve kişinin cilt lekesi ve benzeri kusurlarını tespit ederek doğru makyajı öneriyor. Ancak yalnızca doğru makyajı önermekle kalmıyor, makyajı yüze uygulanabilir yarı şeffaf bir katman halinde basıyor. Bu basılı makyaj, kullanıcının yüzüne bastırıp ovalayarak uygulayabileceği bir tür geçici dövmeye benziyor. Fark edilmeyecek denli ince bir katman halinde yüzü kaplıyor ve yalnızca suyla temas halinde çıkıyor. Dolayısıyla akıllı ayna, fırça ve süngerle uygulanan klasik makyajdan çok daha farklı bir yöntemle makyaj yapıyor. Bu da zamandan tasarruf etmek anlamına geliyor. Akıllı ayna sağlık sektörü için de faydalı olabilir ve özellikle ciddi cilt deformasyonu geçirmiş insanlara yardımcı olabilir.

Yazdırılan makyaj katmanının kuruması neredeyse bir gün sürdüğünden Panasonic’in akıllı aynayı geliştirme çalışmaları devam ediyor ve cihazın 2020'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Görsel: Panasonic

