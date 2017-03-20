Pakistan'a Dair Fütüristik Bir Paralel Evren

Pakistanlı çizer Omar Gilani, yarattığı fütüristik dünyada Pakistan kültüründen geleneksel parçaları bilim kurgu öğelerle harmanlıyor.

Geleceği düşünmek ve bilim kurgu senaryoları yaratmak eğlenceli iş... Hele bunları bir de yetenekli bir çizer yapıyorsa. Ve bu çizer bilim kurgu janrında alıştığımız "Batı" şehirleri yerine, kendi ülkesi olan Pakistan'ı fütüristik bir şekilde düşlüyorsa... Pakistanlı çizer ve konsept sanatçısı Omar Gilani tam da bunu yapıyor. Pakistan'ın günlük hayatından sıradan kareleri alıyor, bir bilim kurgu ortamının içerisine yerleştiriyor. Ortaya çıkan sonuç tahmin edeceğiniz üzere, nefis.

Omar Gilani robotik alanında yüksek lisansa sahip bir makine mühendisi. Kendisi Lahor'da mühendis olarak çalışırken işini bırakmaya ve gerçek tutkusunu izlemeye karar veriyor ve kendini tam zamanlı olarak çizerliğe adıyor. The British Council, UN, Save the Children gibi önemli kuruluşlar için çizimler yapan Gilani; Pakistan'ın bilim kurgu versiyonunu çizdiği serisiyle büyük beğeni topluyor.

Çizimlerde, geleneksel Pakistan hayatından görüntüler var: Çekçek adı verilen üç tekerlekli taksiler, süslü kamyonlar, İslam mimarisi, Pakistan'a özgü kıyafetler, nargileler, dansözler... Hepsi orada. Ancak bunların yanında son derece beklenmedik detaylar da görülüyor. Örneğin, uçan kamyonlar, uzay gemileri, hologramlar... Gelenekselle fütüristik öğeler bir arada şahane bir şekilde harmanlanmış olarak hayat buluyor ve insanı adeta paralel bir evrene taşıyor.

Çizimler gerçekten nefis. Ama tabii ki çizerin Facebook sayfasında "beklendik" yorumlardan da bolca var: Neden Pakistan'ı kötü yansıtıyorsunuz Ömer Bey, niçin kadınları böyle açık saçık çizdiniz, Gerçek İslam'da bunlar yok, keşke ülkemizin sadece güzel taraflarını çizseniz.... gibi gibi. Onları geçelim, Omar Gilani'nin bu şahane projesinin devamının geleceğini umalım, çizgi roman veya çizgi filme dönüşmek için de çok ciddi potansiyel sunuyor zira.

Görsel: Omar Gilani