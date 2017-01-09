Oyuncak Bebekler Doğaya Dönüyor

Sanatçı Sonia Singh, ikinci el oyuncak bebekleri topluyor, makyajlarını silip onlara yeni ve daha gerçekçi bir görünüm veriyor.

Tree Change Dolls, Avusturalyalı sanatçı Sonia Singh'in eseri oyuncak bebekler. Aslında oyuncak bebekler tümden kendisine ait değil. Bildiğimiz, bol makyajlı, bol süslü Barbie ya da Bratz gibi oyuncak bebeklerin doğal kıyafetler ve doğal makyajla yeniden ele alınmış halleri diyebiliriz. Sanatçı bu bebekleri etraftan ya da eskici dükkanlarından topluyor, makyajlarını siliyor, onlara yeni (ve daha makul oranlarda) ayaklar veriyor, annesi de üzerlerine kıyafetler örüyor. O gösterişli bebekler, bildiğimiz kız çocuklarına benzeyen tatlı bebeklere dönüşüyorlar.

Singh, projeye 2014 yılında işini kaybedince başlamış. Yaratıcı bir kişiliği olan Singh, küçük kızıyla ilgilenirken ve kendine yeni bir iş ararken karşısına çeşitli ikinci el mağazalarında oyuncak bebeklerle karşılaşmaya başlamış. Kendisi de çocukken kız kardeşleriyle birlikte ikinci el oyuncaklarla oynadığından, hatta kızı için de kullanılmış oyuncaklar aldığından karşısına çıkan bu bebekleri bir şekilde değerlendirme fikri doğmuş. Ve bu bebeklerin makyajlarını silmeye, elle yüzlerini kendisi boyamaya başlamış. Onlara kalıptan daha orantılı ve gerçekçi ayaklar hazırlamış, saçlarını değiştirmiş, annesi üzerlerine daha sade kıyafetler örmüş. Ortaya çıkan bebekler, ilk hallerinden daha gerçekçi, daha doğal ve daha çocuksu bebekler...

Bebeklerin fotoğraflarını çekip bloguna koyduğunda birden dikkat çekmeye başlamış. Birkaç gün içinde dünyanın her tarafından gazeteciler kendisine ulaşıyor, insanlar bebekleri satın alma taleplerini iletiyormuş. Sonia'nın hobi olarak yaptığı bu bebekler; satılan oyuncak bebeklerin çocuklara uygunluğu, çocuklar açısından kadın temsiliyeti gibi konularda dünya çapında bir tartışma yaratmış aslında. Bu sayede, Singh ve bebekleri gazetelerden, TV programlarına pek çok yayına konu olmuş. Böylece de "Tree Change Dolls" doğmuş.

"Tree Change" ya da "Sea Change" Avusturalya'da kullanılan bir deyim, koşturmacalı şehir hayatından doğaya (ya da deniz kıyısında sakin bir yere) yerleşmeyi anlatıyor. Hayat tarzını değiştirmek, sakinliğe, doğaya ve huzura yönelmek... "Tree Change Dolls" da bu anlamda yoğun iş yaşamlarını, kaotik şehir hayatını, süsü ve makyajı geride bırakıp yaşam tarzını tümden değiştiren, doğaya ve doğala dönen bebekler denebilir. Çocuk olmanın gerçekte ne demek olduğunu yansıtan, doğada eğlenen, maceralar yaşayan kız ve erkek çocukları yani; şımarık ya da zengin kızlar, pop starlar, mankenler değil.

Sonia Singh, bebeklerini Etsy mağazası üzerinden satıyor. Kazancının bir kısmını da yardım kuruluşlarına bağışlıyor. İnsanlar kullanmadığı bebekleri kendisine gönderdiğinde bunları da değerlendiriyor. Ayrıca, kendin-yap projeleri ile insanlara kendi bebeklerini nasıl dönüştürebileceklerini anlatıyor ve başka yaratıcı insanlarla işbirlikleri yapıyor. Böylece satın aldığımız ve çöpe attığımız şeylere yeniden bakma konusunda insanlara bir yardım sağlamayı umuyor.

Görsel: Instagram - Etsy