Nike'den LED Avatarınızla Kendinize Karşı Yarıştığınız Koşu Pisti

Nike ve BBH Singapore ortaklığıyla hazırlanan koşu pisti en iyi turunuzu kaydediyor ve ona karşı yarışmanızı sağlıyor.

Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Unlimited Stadium isimli pop-up aktivasyonla şehrin göbeğine 200 metrelik bir pist yerleştirildi. Nike'nin LunarEpic koşu ayakkabısının tabanı şeklindeki pist, üzerinde koşanların gerçek boyutlarında LED modellerini çıkarıyor. Ve bu modeller koşarken en iyi tutunuzda ne yaptıysanız onu taklit ediyor. Böylece ilk turu tamamladığınız zaman önünüzde bir hayalet beliriyor. Adeta düşüncelerinizi okuyan bu hayaleti geçmek için de daha iyi koşmanız gerekiyor.

Aynı anda 30 kişinin kendiyle yarışabildiği aktivasyon RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisiyle çalışıyor. Şarj, ekran gibi herhangi bir elektronik bağımlılık yaratmayan bu teknolojiyle tur zamanlarınız not ediliyor ve siz koşarken takip etmesi sağlanıyor.

Nike için reklam ajansı BBH Singapore öncülüğünde ve Party New York, Birdman Tokyo, Jack Morton'ın ortaklığında gerçekleştirilen proje aşina olunan birkaç faktörün iyi harmanlanarak ortaya çıkmış bir meyvesi.

Künye:

Yaratıcı Yönetmen: Aste Gutierrez

Yarayıcı Teknolojist: Zac Ong

Sanat Yönetmeni: Matteo Catanese

Fotoğrafçı: Xander Angeles

Teknoloji: PARTY + Birdman

Kurulum: Jack Morton

Görsel: Vimeo, BBH Singapore