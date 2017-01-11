LEGO'nun Yeni Setiyle Yapılan Oyuncaklar Canlanıyor

LEGO'nun CES 2017'de tanıttığı Boost isimli setiyle birlikte çocuklara kod bilgisini aşılıyor.

Teknolojiyi herkesin erişimine sunma ideali, neredeyse tüm geliştiricilerin buluştuğu ortak paydalar arasında. Gezegenin üzerinde güneş enerjili taşıt uçurup internet sağlamak ve çocukların erken yaşta yazılım disiplinleriyle tanışması da bu idealin içinde yer alıyor. Çünkü çocuklar da tüketici olmaktan çıkıp üretici, geliştirici konumuna geçiyor, erken yaşta bir adım atıyor.

Kickstarter'daki bağımsız projelerden Fisher-Price, Google, Xiaomi gibi devlerin de girmesiyle genişleyen çocuklara kodlama bilgisi veren robot ve oyuncaklar pazarının yeni bir üyesi daha var. LEGO'nun CES 2017'de tanıttığı Boost isimli setiyle birlikte çocuklara kendi yaptıkları LEGO'larla etkileşime girme şansı sunuyor.

LEGO Boost setinde Move Hub isimli ana gövde bulunuyor. Bu parça eğim gibi düzlemsel hareketleri algılayan sensörlere sahip. İkinci parça kombinasyon, renk ve mesafe sensörüyken üçüncü parça da etkileşimli motor olarak belirtiliyor. LEGO aynı zamanda bu kitle yapılabilecek 5 farklı model sunuyor; Robot Vernie, Kedi Frankie, Guitar 4000, Multi-Tool Rover 4 ve Autobuilder. Ancak bu modeller özünde fikir verme amaçlı. Çünkü hayal gücü sonsuz.

2017'nin ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan LEGO Boost'un satış fiyat ise 160 dolar olarak belirlendi.

Görsel: LEGO