LEGO Hamburgerler

Filipinli fast food restoranı Brick Burger, LEGO şeklindeki hamburgerleriyle ve LEGO esintili dekorasyonuyla tüm dünyanın dikkat çekiyor.

Yemekle ilgili son zamanların en ilginç manzaralarından biri Filipinler’de faaliyet gösteren Brick Burger’de yaşanıyor. Bu restoran kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere 3 farklı renkte tasarlanmış LEGO şeklindeki hamburgerleriyle ünlendi. Daha doğrusu hamburgerlerin ekmeği LEGO şeklinde. Tabii iştah açıcı olup olmadıkları göreceli.

2016’da açılan Brick Burger, kurucusu Jergs Correa’nın LEGO seven insanların hoşlanacağı bir fast food restoranı açma hayaliyle ortaya çıktı. Dolayısıyla yalnızca hamburgerler değil restoranın dekoru ve menüsü de LEGO figürleri, LEGO kutuları ve LEGO’dan esinlenmiş unsurlarla donatılmış. Tavandaki aydınlatmalar dev LEGO tuğlaları şeklinde. Müşteriler siparişlerini beklerken LEGO setleriyle oynayabiliyor. Adisyon da elbette LEGO parçalarıyla yapılmış. Restoranın yerleşim planı da kağıt ya da herhangi bir yazılım kullanmak yerine LEGO parçalarıyla oluşturulmuş. Belki tatlı niyetine de jöle-LEGO ve çikolata LEGO sunmayı düşünebilirler.





Görsel: Facebook

