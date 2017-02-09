Lavın Akışına Kendinizi Bırakın

Tyler Hulett, Hawaii'de bulunan Kilauea Yanardağı'ndaki lavın hipnotize edici akışkanlığını hızlandırılmış video ile sergiliyor.

Yapımcı ve fotoğrafçı Tyler Hulett; Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda gün doğumundan batımına kadar geçen sürede lavın yerkürede izlediği yolu kaydediyor. Toprak olarak bile tanımlayamayacağımız obsidyen üzerine tekrar tekrar akarak adeta yaşamın olmadığı çorak düzlükler yaratıyor. Dawn of Fire isimli timelapse videosu da Kilauea Yanardağı'nın Puʻu ʻŌʻō havzasından denize doğru akan lavın tahmin edilebilir seyrini izlerken hipnotize olmamak elde değil.

Yaşanan dönüşümü belgeleyen Hulett için çekim varoluşsal sorunları beraberinde getirse de bu zorluklar da projenin hikayesini yaratmış. Oregon eyaletinde yaşamına devam eden Hulett, film yapımcılığı unvanının yanı sıra doktora eğitimine de devam ediyor. Tyler Hulett'in doğduğu toprakların coğrafyasını uzun metraj timelapse'e dönüştürdüğü Discover Oregon isimli bir serisi de bulunuyor. Dawn of Fire'in bir önceki bölümünde ise yapımcı lav daha dinamik ve dinamik haline yoğunlaştığı River of Fire'ı yayınlamıştı.

Görsel: Vimeo