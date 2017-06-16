Kolektifli Komşularımız: Binnaz Abla

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde kahve falı uygulaması Binnaz Abla ve kurucusu Sertaç Taşdelen ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Sertaç: Dubai’de Ernst & Young Business Advisory ofisinde çalıştığında 2010 yılı ortasında artık Singapur ofisine transferin kesinleşmiş, iş arkadaşlarımla veda yemeğindeydik. Yemekten sonra içtiğimiz Türk kahvesinin üzerine annemin çok iyi kahve falı baktığını bilen İngiliz arkadaşım, “Keşke Binnaz Abla da burada olsaydı, onun müthiş yorumlarına çok ihtiyacım var. Sen de gidiyorsun artık bir daha kim bilir ne zaman bir araya geliriz.” dedi. Ben de “Kahveni iç, falını kapat, fincanın resmini çekip anneme gönderelim.” dedim. Olur mu olmaz mı, tutar mı tutmaz mı demeye varmadan fal resimlerini anneme e-postaladık.

Teknolojiyle arası çok iyi olan annem fotoğraflara bakıp hemen müthiş yorumlarıyla döndü. İngiliz arkadaşımın şaşkınlığı ve memnuniyeti bana “Neden olmasın?” dedirtti ve basit seviyedeki bir internet sitesini 14 Ekim 2010’da anneme doğum günü hediyesi olarak hayata geçirdim.

binnazabla.com takipçilerimizin isteği ve beklentileriyle hızla gelişip büyüdü. Kahve yorumuyla başlayan internet sitemiz CTO’muz ve kurucu ortağımız Kaya Diker’in de takılma katılmasıyla hızlı bir teknik gelişme sürecine girdi.

binnazabla.com şu anda internet sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarıyla kahve, tarot, katina, rüya yorumu ve çevrimiçi dert ortağı hizmeti veriyor. Geride bıraktığımız süre içinde Singapur, Türkiye, ABD ve Kanada’daki profesyoneller tarafından yönetilen küresel bir şirkete dönüştü. Danışmanlarımızla birlikte yaklaşık 500 kişilik bir ekibiz.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Sertaç: Binnazabla.com küresel hedefleri olan ve bu hedefleri için çok çalışan olağanüstü hatta doğaüstü bir aile. Uzun vadeli hedefimiz, toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek, bu sorunların ortadan kaldırılması için proje üretmek ve sistematik değişim yaratmak. Bugün geldiğimiz noktaya ulaşırken hep şuna inandık; önce kendimizi tanıyalım -neyi neden yapıyoruz- hayal kuralım, hedef koyalım, odaklanalım ve pozitif olalım.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Sertaç: Kolektif’i sosyal medyada duydum ve bir etkinliğe geldim. Yahu ne güzel bir yer dedim. O zamanlar Türkiye’de yaşamıyordum ama bir gün gelirsem burada takılırım diye düşünmüştüm.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Sertaç: 3 ay oldu, büyük bir Kolektif hayranıyım.

Binnaz'ın gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Sertaç: Doping almış gibiyiz. Çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Benzer frekanstaki insanlarla beraber olmak çok besleyici.

Binnaz'ın bu yıl içinde hedefleri neler?

Sertaç: Yeni bir uygulamamız var Binnaz ailesinden çıkmış: Faladdin. Çok heycanlı bir yapay zeka projesi. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz bu aralar.

Türkiye'de Binnaz'ın yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Sertaç: Çok sosyal, çok eğlenceli ve çok insani ve zor! İşimize aşığız!

Görsel: Binnaz Abla