Kısa Film: Müslüm Gürses'in Hayatına Yolculuk

Koff Animation, Müslüm Gürses'in yaşam öyküsünü anlatan animasyon filmini yayınladı.

Hafta başında Koff Animation bir süredir üzerinde çalıştığı yeni animasyon projesi Müslüm'ün fragmanını yayınlamıştı. Koff'un çatısı altından çıkan ikinci biyografik animasyon olan Müslüm, Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde sanatçıyı kalemleriyle ve özlemle anan bir çalışma değerinde.

Serinin ilk filmi olan Zeki'ye oranla daha uzun olan kısa film, Zeki'ye paralel bir dille anlatılıyor. Koff Animation, Zeki'yi izletirken nasıl Zeki Müren'in dünyasına karışmamızı başardıysa, Müslüm ile de aynı etkiyi yaratıp Müslüm Gürses'in yaşamının bir parçasını işliyor aklımıza.

Zeki'den edindiğimiz tecrübeyle önerimizi de yapalım, günün geri kalanı için ruh halinizi değiştirebilir!

Koff ise hazırladığı animasyonu şu sözlerle açıklıyor;

Dünya acılara boğulmuş, Baba'nın kaderi hüzünle mühürlenmiştir.

Yaşam eski bir kerpiç evde başlar, İstanbul'da son bulur. Acı dolu şarkılarından, yaşadığı talihsizliklere, Aşk'a tutunma gayretinden, hayranları ile kurduğu güçlü ilişkiye kadar pek çok önemli nokta dakikalar içerisinde anlatılmakta.

Görsel: Koff Animation