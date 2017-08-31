Kalemimin Ucunda Game of Thrones Heykeli Var

Her sezon izleyicisini şaşırtmayı bilen Game of Thrones, sanatçılara da ilham vermekten geri durmuyor.

Van Gogh tablolarını kibrit kutularına kopyalayarak deneysel çalışmalarını sergileyen rus sanatçı Salavat Fidai'nin kalem ucuna yaptığı heykellere geçtiğimiz yıllarda Bigumigu da yer vermişti. Sanatçı şimdi de Game of Thrones heykelcikleriyle karşımıza çıkıyor.



Özellikle dizinin fanlarına armağan edilen bu minyatürler, dizinin kendisi kadar keyif veriyor.

Böyle benzersiz minyatür heykelleri yaratmak ve küçük detaylar eklemek için sıradan bir zanaat bıçağı, büyüteç ve mikroskop kullanarak çalıştığını söyleyen Fidai şahane bir çalışmayla GOT severlerin demir tahtına oturduğunu düşünüyorum.

















Ayrıca Salavat Fidai’nin bu çalışması HBO Asia tarafından desteklenerek yakın zamanda Singapur ve Kuala Lumpur, Malezya ve Bangkok, Tayland'da gösterildi.

Game of Thrones dizisinin “kışı” bitecek gibi görünmüyor.



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