Jaguar'dan Araç İçi Uygulama ile Akaryakıt Ödeme Sistemi

Jaguar Land Rover ve Shell iş birliğiyle geliştirilen ödeme sistemiyle otomobil üzerindeki ekran aracılığıyla, akıllı telefon dahi kullanmadan alışveriş gerçekleştirilebiliyor.

Benzin istasyonlarındaki geleneksel akaryakıt alım süreci, talep edilen miktarın görevliye bildirilmesi ve karşılığının fiziksel olarak kasaya ödenmesi esasına dayanıyordu. Teknolojinin devinimi içinde mobil ödeme sistemleri gelişti ve akıllı telefon uygulamasıyla ödeme yapmak, en yakın istasyonu bulmak gibi dinamikler hayatımıza dahil oldu. Dün ise Jaguar Land Rover ve Shell yeni iş birliklerini duyurarak otomobil üzerindeki uygulama aracılığıyla telefon dahi kullanmadan ödeme yapılabilen yeni sistemlerini tanıttı.

İlk etapta Birleşik Krallık'ta uygunlanmaya başlanan sistem ile Jaguar'ın F-PACE, XE ve XF modellerine sahip sürücüler, araçlarına Shell'in uygulamasını indirerek doğrudan ödeme yapıp fatura alabiliyor. Bu ödeme sistemi, Shell'in Birleşik Krallık'ta yürüttüğü Fill Up & Go servisi ile entegre şekilde çalışıyor. Fill Up & Go, basitçe bir mobil uygulama üzerinden sürücülere en yakın Shell istasyonunu bulamalarını ve sıraya girmeden bu servis için ayrılmış pompalarla tüm işlemi yürütmelerini sağlıyor.

Jaguar'ın yeni ödeme sistemi de Fill Up & Go'yu adeta modifiye ederek tüm sürecin sürücü tarafından yönetilmesine ve dünyada ilk kez araç üzerinden panelle ödeme yapmaya imkan tanıyor. Şu anda Paypal ve Apple Pay ile uyumlu olan sistem 2017 yılı içinde Android Pay desteği de sunacak. 15 Şubat itibariyle hizmete sunulan servisin bu sene içinde küresel olarak da hizmet vermesi hedefleniyor.

Görsel: DNA