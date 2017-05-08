İstanbul'un Sokak Köpekleri Sergisini Can Dostunuzla Birlikte Gezin

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisine köpek dostlarını da davet ederek sosyal ve kültürel alanlardaki hayvanların varlığını artırmak için adım atıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile Pera Müzesi'nin birlikte attığı adımlar arasında yer alan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, şehre dair çeşitli ölçeklerdeki konular üzerine çalışmalar yapmak ve yayınlar aracılığıyla İstanbul'un tarihsel ve sosyolojik incelemeler yapan bir merkez. Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluklarından günümüze kadar geçen süreçte incelemeler yapan enstitüde şu anda İstanbul'un bir zamanlar sembolü olan bir canlıya, sokak köpeklerine, adanmış bir sergi yer alıyor.

Dört Ayaklı Belediye: İstanbul'un Köpekleri isimli sergi, 27 Ekim 2016'da açıldı ve 16 Eylül 2017'ye kadar da enstitü içinde ziyarete açık olacak. Osmanlı döneminden günümüze değişen sosyolojik, dini, siyasi dönüşümler içerisinde toplumun birer ferdi olarak köpeklerin karşı karşıya kaldığı durumlar kronolojik olarak işleniyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bu ay başında serginin doğasına ve ismine uyan bir uygulamaya başladı. 16 Eylül tarihine kadar dileyen herkes birlikte yaşadığı, hayatını paylaştığı köpek dostuyla birlikte gelip sergiyi gezebiliyor. Köpeklerle insanların bir arada sergi ziyaret etmeye davet eden uygulama sosyal medyada #KöpeğinleGel etiketini kullanıyor.

Bu uygulama sadece bir serginin hayvanlarla birlikte gezilmesine değil daha büyük ölçekli bir farkındalığı da hedefliyor. Sosyal ve kültürel alanlarda hayvanlara da yer açmayı ve onların da var olabileceği bir dünyanın da mümkün olduğunu gösteriyor. İnsan olarak biz kendimizi ötekileştirip üstün gördükçe doğal habitata hiçbir faydamızın olmadığını ve tüm gezegenin uyum içerisinde yaşayarak büyüleyici güzellikler yarattığını hatırlamak gerekiyor kimi zaman. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün bu daveti de varlığıyla bile, yaşamını hayvanlarla geçirenler için sevindirmeye yetecek güçte.

Görsel: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü