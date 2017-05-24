iPhone'un En Çok İndirilen Oyunu: Sanal Stres Çarkı Çevirmece!

Birçok basit ve bağımlılık yapan oyunun geliştiricisi Ketchapp, çağımızın son çılgınlığı stres çarklarını vasatı aşamayan bir oyuna dönüştürdü.

Eli meşgul eden, insanı oyalayan ve genellikle anlamsız görünüşü olan ürünler İngilizcede fidget, Türkçede ise stres sıfatıyla açıklanıyor. Bu alanda stres çarkları veba gibi yayılmadan önce el meşguliyetinin İsviçre çakısı Fidget Cube'u yazmıştık. Ancak Fidget Spinner, yani Stres Çarkı, tüm dünyada aynı anda müthiş bir hızla yayıldı. 1997 yılında Catherine A. Hettinger tarafından patenti alınan ve ADHD, ADD gibi davranış bozukluğu olan kişilerde odaklanmakta kolaylık sağladığı iddia edilen bu çarklar, Hettinger'ın patent süresi dolduktan sonra bir anda popüler oldu. Ve böyle olunca da başta Spinning Toy (Dönen Oyuncak) isimli bu buluş, yaratıcısına bir kuruş bile kazandırmadı.

2048 ve Ballz oyunlarıyla tanıyabileceğiniz uygulama geliştirici Ketchapp'ın yeni oyunu Finger Spinner da bu çılgınlığı akıllı telefonlara taşıyor. Fikir bile başlı başına saçma değil mi? Fiziksel olarak çevrilerek elde edilen tatminle tanınan bir oyuncak, akıllı telefonla aktarılıyor ve sanal olarak çevirmeye devam etmemizi istiyor.

iOS için ücretsiz yayınlanan Finger Spinner, başlangıçta bir stres çarkı veriyor ve çevirmenizi istiyor. 5 çevirme hakkınızın olduğu mini oyunlarda çarkın attığı tur kadar altın kazanıyorsunuz ve bunlarla çarkınızı geliştiriyorsunuz. Sonra seviye atladığınızda çarkınız da güncelleniyor ve yine 5 kez çevirerek azami turu atmaya çalışıyorsunuz. Sürekli olarak tıklayarak üretim yapılan ve bir noktadan sonra otomatikleştirilen ve kendi kendine daha fazla kazanma oyunları olarak tanımlayabileceğimiz clicker'ları anımsatan bu oyun 99 cent karşılığında reklamları temizleme imkanı sunuyor. Ve isterseniz reklam izleyerek de daha fazla altın kazanabiliyorsunuz. Ve tüm bu döngüde sanal bir başarı bile elde etmeden kötü arayüzü ve mekanikleriyle oyun kendini oynatıyor.

Finger Spinner, tıpkı fiziksel stres çarkları gibi öyle bir popülerlik kazandı ki iTunes'un ABD listelerinde en çok indirilen ücretsiz oyunlar listesinde 1. sıraya çıktı. 2. sırada ise Ketchapp'ın bir diğer oyunu, NES ve Arcade dönemindeki Arkanoid'den devşirilen Ballz yer alıyor. Ketchapp, bu popüler oyunlarını oynatırken reklam ve uygulama içi satın alma seçenekleriyle de büyük bir gelir yaratıyor.

A virtual fidget spinner is the top free app in the app store right now.



🙄🔫 pic.twitter.com/gZmQpc6ctm

— Troy Osinoff (@yo) 22 May 2017

Görsel: iTunes, App Annie