iPhone 7 Plus'a Poz Veren Köy Halkı

iPhone 7 Plus için hazırlanan reklam filmi, telefonun portre fotoğraf modunu Yunanistan'da geçen eğlenceli bir hikayeyle anlatıyor.

Apple'ın iPhone 7 Plus için hazırladığı reklam filmi, 8 Ocak'taki Golden Globe Ödül Töreni'nde ilk kez yayına girdi. iPhone 7 Plus'a iOS 10.1 ile eklenen portre fotoğraf modu özelliklerini tanıtan film; "Take Mine" adını taşıyor. Filmde, Yunanistan'ın bir köyüne büyük annesini ziyarete gelen genç bir kızın iPhone'un köy halkı tarafından heyecanla karşılanması anlatılıyor.

Bana hafiften "Mamma Mia" müzikalini çağrıştıran reklam filmi, genç bir kızın Yunanistan'da bir sahil köyüne gelmesi ve büyük annesi tarafından özlemle karşılanmasıyla açılıyor. Biraz hasret giderdikten sonra kızımız iPhone 7 Plus'ını çıkarıp büyük annesinin fotoğrafını çekiyor. Büyük anne fotoğrafın kalitesine ve alan derinliğine bayılıyor ve böylece bütün köy ahalisi "Beni çek! Beni çek!" diyerek kızın önünde fotoğraf sırasına giriyor. iPhone 7 Plus'ın fotoğraf becerileri bir anlamda köyde "viral" olarak yayılıyor denebilir.

Film, pek çok kaynakta "Ne yani, bu insanlar hayatlarında hiç akıllı telefon görmemiş mi?" türünden eleştirilere maruz kalsa da, ülkemiz için aslında tanıdık kareler içeriyor. Genel havasıyla da tatlı ve eğlenceli bir film. Görüntüler, oyunculuk, kast muazzam... Üstelik film, iPhone 7 Plus'ı tanıtmanın ötesinde Yunanistan'a da bir tanıtım desteği veriyor denebilir çünkü film neredeyse bir Yunanistan turizm filmi gibi, insanın kesinlikle gidesi geliyor. Kızın çektiği portre fotoğrafları da hakikaten başarılı, filmde gösterilen fotoğraflar DSLR makineyle çekilmiş gibi, dolayısıyla alan derinliği özelliği oldukça iyi tanıtılmış.

Filmde Bezos Hawaiian Orchestra'nın "Pame sti Honolulu" şarkısı kullanılmış. Tabii ki şarkı iTunes üzerinden satın alınabiliyor. Müziğiyle meşhur Yunanistan'da geçen bir film için neden Hawaii'nin bağrından etnik müzik yapan bir orkestra kullanılmış, orası biraz soru işareti ama olsun. Küreselleşme diyelim.

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Reklam Ajansı: TBWA Chiat Day

Reklamveren: Apple

Görsel: YouTube