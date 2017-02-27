İnternette Hakaret Etmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün [SXSW 2017]

Siber zorbalığın azalmasını ve kullanıcıların birbirine saygılı olmasını sağlamak için yaratılan Reword, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'da finale yükseldi.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards için 65 finalist açıklandı. Leo Burnett Melbourne’ın geliştirdiği Reword; Innovation In Connecting People (iletişim/bağlantı sağlamada yenilik) dalındaki 5 finalistten biri oldu.

İletişim ajansı Leo Burnett Melbourne’ın headspace (Avustralya Ulusal Gençlik Ruh Sağlığı Vakfı) ile iş birliği yaparak yarattığı Reword; zalim, tehditkar ve endişe verici söylemleri tespit eden ve böylece sosyal medyadaki siber zorbalığın azalması için çalışan çevrim içi bir araç. Yazım denetimi özelliğine benzer bir şekilde çalışan araç, siber zorbalık içeren sözcük ve sözcük gruplarının üzerine kırmızı çizgi çekerek kullanıcıyı uyarıyor ve böylece kullanıcıyı sözcük seçimini tekrar gözden geçirmeye davet ediyor.

Her yıl Avustralyalı gençlerin 463.000'den fazlası (%78'i 10-15 yaş aralığında) siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor ve Reword da bu gidişatı dizginlemeyi hedefliyor. Avustralyalı gençlerin %72’si her gün birden fazla kez çevrim içi oluyor ve %58’i mutlaka Facebook’a giriş yapıyor. Uzmanlar, gençlerin çoğunlukla, sonuçları üzerinde düşünmeden negatif paylaşımlar yapmaya eğilimli olduğunun altını çiziyor. Reword, gençlere paylaşım yapmadan önce durup düşünmelerini öneriyor. Ülke genelinde 250’den fazla okulda tanıtıldı. Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı aracı cihazına indirdi. Reword'un sunduğu verilere göre, hakaret içeren ifadelerin %87'si kullanıcı tarafından reword'landı (değiştirildi), şiddet içeren ifadelerde %67 oranında azalma görüldü.

Şu anda yalnızca bir Google Chrome uzantısı olarak devrede olan Reword’un yaratıcıları, mobil uygulamayı hazırlayabilmek için Indiegogo’da fon topluyor. Uygulama ile birlikte Reword Avustralyalı gençlerin %96’sının mobil cihazına erişmiş olacak. Aslında bu durum, bir iletişim ajansının genç tüketicilerin tamamına yakınının verilerini elde etmesi anlamına gelebileceğinden akılda soru işaretleri yaratmıyor değil. Verileri başka projelerde pazarlama amaçlı kullandı diyelim... Topluma sağladığı fayda düşünüldüğünde bu durum tolere edilebilir mi? Şahsen, kurumları ve kampanyaları takdir ederken diğer yandan bu soruların da aklımızın bir köşesinde bulunmasından yanayım.

Görsel: YouTube, Indiegogo