İki Aksiyon Sporu Tutkunu Arasındaki Müthiş Arkadaşlık Bağı [Kısa Film]

GoPro ve Camp4 Collective ortaklığıyla hazırlanan kısa film, BASE atlayıcıları Ian Flanders ve Matt Blank'in ilişkisini işliyor.

Bina, yüksek anten, köprü ve yamaçlardan aşağıya doğru paraşüt veya atlayış tulumu ile atlamak birçokları için korkutucu gelse de, bu spora gönül veren insanlar için hayatın rutini anlamına geliyor. BASE Atlayışı ismi verilen bu tutku, adeta insana kanat bahşediyor ve uçak, gemi gibi yeni ufuklara açılmamızı sağlıyor. Ancak işin en kırılgan noktası bireyselliği.

Deniz taşıtları insanın yüzme yetisini katlarken hava taşıtları da uçmaya karşı olan arzumuzu dindiriyor. Ancak bu taşıtların tamamı insan eliyle yapılmış motorlu araçlar. BASE atlayışında ise insan bedeni doğaya karşı çıplaklığını koruyor. Çünkü atlayış tulumu da paraşüt de kişinin yalnızlığını egale eden unsurlar değil.

GoPro ve Camp4 Collective Production ortaklığıyla hazırlanan When We Were Knights kısa filmi, Ian Flanders ve Matt Blank'in dostluk hikayesini işliyor. Matt, Ian ile olan arkadaşlığını, aralarındaki bağı ve tek bir söz etmeden kusursuz anlaşabilmelerini anlatıyor. Ve böylece iki insan arasındaki saf sevgiyle yaşam tutkularındaki risk ve trajedinin birleştiği duygu dolu bir film ortaya çıkıyor.

Matt, 9 Ocak 1987'de California'da, Ian ise 20 Ekim 1986'da Indiana'da doğdu. Ian 23 Temmuz 2015'te, Türkiye'de hayatını kaybetti. Ve iki insan arasındaki bu dostluk, sadece ortak bir hobiye sarılmakla kalmıyor, ortak bir yaşamı yeşertmek anlamına geliyor. When We Were Knights filmi, aynı zamanda Vimeo'nun yılın en iyisi aksiyon sporu videosu seçildi.

Görsel: Vimeo