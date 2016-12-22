İhtiyaç Sahiplerine Hizmet Veren Destek Market İkinci Şubesini Açmak İstiyor

Temel İhtiyaç Derneği tarafından açılan Destek Market, ihtiyaç sahiplerin temel gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılaması için faaliyet gösteriyor.

Süpermarket raflarında kalan ya da ambalajındaki yırtılma, delinme nedeniyle israf edilen yiyecekleri değerlendirmek, besinleri çöpe atmamak ve israf etmemek Dünya'nın geleceği ve sürdürülebilirlik için önemli adımlar arasında yer alıyor. İngiltere, İtalya ve Danimarka gibi birçok ülkede süpermarketlerdeki raf ömrü geçmiş ancak hala tüketilebilir durumda olan ürünler daha düşük fiyatla satılıyor veya ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Temel İhtiyaç Derneği (Tider) tarafından kurulan Destek Market de başta temel ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm gezegen için faaliyet gösteriyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin en temel vurgularından olan "Yaşama Hakkı"nı muhafaza etmekte zorlanan ve bu haklarının devamlılığını sağlamak için temel ihtiyaçlara erişemeyen insanlara yardımcı olmak Destek Market'in amacı olarak yer alıyor.

Destek Market, şu anda İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alıyor. Ancak Tider, ikinci Destek Market'i de Bağcılar'da hizmete sokmak istiyor. Böylece daha fazla kişinin temel ihtiyaçlarına ulaşmasını ve israf edilen besinlerin değerlendirilmesini amaçlıyor.

Kurum veya birey olarak destek olunabilen sistem kabaca şu şekilde çalışıyor; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelen başvurularla belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri Destek Market'te tıpkı normal bir alışverişteki gibi ürünlerini seçiyor. Kasada ise ödeme yapmak yerine telefonuna SMS'le gelen şifreyi gösteriyor. Ve böylece aylık limitinden düşülerek işlem tamamlanmış oluyor.

Ülkemizde her 10 aileden 2'sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı ve İstanbul'da her gün 4.000 ton gıdanın çöpe gittiği göz önüne alınınca Tider, Destek Market ile bu döngüyü kırmayı hedefliyor. Destek Market'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 4 maddeye katkı sağlıyor: Yoksulluğa Son, Açlığa Son, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sorumlu Tüketim ve Üretim.

Destek Market'in diğer ucunda ise Destek İK yer alıyor. Destek İK'nın amacı ise, ihtiyaç sahiplerine istihdam yaratmak ve kalıcı iş bulmasını sağlamak. Tider'e ve dolayısıyla Destek Market'in daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlamak için kurumsal veya bireysel olarak destek verebilir, gönüllü olabilirsiniz.

Görsel: Tider