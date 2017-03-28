Hepsine Hükmedecek Tek Cetvel!

Özellikle tasarımcılara seslenen Lindlund cetvel, klasik bir cetvelin yapabildiklerinin yanı sıra dijital dünyanın tasarım gerekleri için de çözümler sunuyor.

Günümüz tasarımcılarının en temel sorunlarından biri, kağıt kalemle yaptıkları eskizleri dijital ortama taşımak gerektiğinde bu iki dünya arasındaki dil farkı. Bu da picalar, pikseller, santimetreler ve inç'ler arasında farklı farklı cetvellerle boğuşmayı gerektiriyor. İşte bu içgörüden doğan Lindlund cetvel; tek bir cetvelde farklı ölçü birimlerini ve farklı yetileri birleştiriyor, özellikle tasarımcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İsveçli iki tasarımcı Jens Marklund ve Axel Lindmarker tarafından yaratılan Lindlund, kendi yaşadıkları zorluklardan hareketle bu cetveli geliştirmiş. Kullanılan malzemeden cetvelin sunduğu özelliklere her şey ince tasarım ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış. Ortaya çıkan cetvelse şık görünümlü, farklı ölçü birimleri içeren metal bir cetvel. Hem farklı cetvel ihtiyacını ortadan kaldırıyor, hem de düşmeye, esnemeye, kesmeye dayanıklı. Üstelik dijital dünyaya özel başka becerileri de var.

Lindlund cetvelde santimetre ve inç, bir cetvelde olması beklendiği üzere var. Ancak bunun yanı sıra piksel ve tipografi sanatçılarının kullandığı pica (12 pt = 1 pica) ölçü birimleri de var. Pica ölçen ve çoğu yazı kaleminin sığabildiği pencere sayesinde kullanmanız gereken fontun boyutunu ya da bir yerlerde hangi büyüklükte bir font kullanıldığını anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla tipografik çalışmalar için çok değerli bir destek sağlıyor. Piksel bölümü ise 10 px'lik bölümlere ayrılmış, ayrıca üzerinde iPhone ve iPad ekranlarının ölçüleri işaretli. Böylece hızlıca bir iPhone çizebilmenizi ve tasarımınızın ekran içerisindeki büyüklüğünü kolaylıkla anlayabilmeniz sağlanıyor. Bu da bir cetvelden beklentilerimiz düşünüldüğünde oldukça büyük bir yardım.





Cetvelin bunlar dışında pek çok hayat kolaylaştıran detayı var. Kullanılan Anotlanmış Alüminyum malzeme sayesinde cetvel dayanıklı, kolay kırılmyor, çizilmiyor, plastik veya tahta cetvellerdeki ucu tırtıklanmıyor. Cetvelin arkasındaki kauçuk kaplama ise kaymayı engelliyor. Özellikle kesim yaparken kaymazlık mühim sonuçta. Lindlund ayrıca 90 derecelik dik çizgiler çizmeyi kolaylaştırıyor. Herhangi bir çizgi çektikten sonra cetvelin birimleriyle çizgiyi hizalarsanız, her defasında kusursuz bir dik açı yaratmış oluyorsunuz.

Siyah ve gümüş seçenekleriyle gelen Lindlund, Kickstarter'daki kampanyasının bitimine bir hafta kalan hedef fonu kat be kat aşmış durumda. Dolayısıyla, sırada mavi, altın ve kırmızı renk seçenekleri şimdi planlar arasında. Önsipariş fiyatı 25 dolar, teslimatın Eylül ayı gibi yapılması hedefleniyor.

Görsel: Kickstarter