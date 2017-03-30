Giysilerdeki Logolara Müdahale Eden Broşlar

Mikiji Nagai, giysilerimizdeki logoları özelleştirmek için kullanabileceğimiz 4 farklı broş tasarladı.

Japon tasarımcı Mikiji Nagai, basit ama etkileyici bir yaklaşımla, giysilerimizdeki logolara müdahale etmemiz için imkan sunuyor. Tasarımcı, giysilere işlenmiş logoları özelleştirmeye yarayan bir dizi broşa imza atmış. Örneğin Ralph Lauren’in polo oynayan at üstündeki figürünü UFO’nun kaçırmasını ya da Lacoste’un timsahının akvaryumda yaşayan evcil bir canlı havasına bürünmesini sağlayabiliyorsunuz.

Nagai, logoları özelleştirecek 4 ayrı filtre broşu tasarlamış. UFO ile kaçırma ve akvaryum efektinin yanı sıra logo figürlerini basın açıklaması yapan veya TV ekranında duran karakterlere dönüştürmeniz de mümkün. Sinir bozucu olduğunu düşündüğünüz ya da beğenmediğiniz logoları eğlenceli bir hale sokmak için gayet etkili bir yöntem.

Hangi markanın logosuna hangi broşu uygulamak istersiniz?

Görsel: Mikiji Nakai