Etrafınızdaki Renklerle Müzik Yapın

Specdrums dünyanın renklerini sese ve ritme çeviren bir yüzük kiti.

Specdrums bir uygulama üzerinden çalışan yüzük tarzı bir aparat. Amacı dünyanın renklerini sese çevirmek. Parmağınızdaki yüzük aracılığıyla renkli olan her şeye vurarak ritimler yaratabiliyorsunuz. Özellikle sürekli bir şeylere pıt pıt vuranlar için harika bir ürün olan Specdrums, o pıt pıt boş vuruşları müziğe çeviriyor denebilir.

Kickstarter'da çoktan hedef fonu kat kat aşmış durumda olan Specdrums, 10 yüzükten oluşan bir set. Bu yüzükleri iOS veya Android üzerinden akıllı telefonunuza bağlıyorsunuz. Daha sonra Specdrums özel renk paletini kullanarak ya da etrafınızdaki kıyafetlerin, eşyaların ya da herhangi bir şeyin üzerindeki renklere tıklayarak kablosuz olarak ses çıkarmaya, müziğinizi yapmaya başlıyorsunuz. Yüzükler farklı renkleri farklı sesler olarak algılayarak istediğiniz ritmi yaratmanıza olanak tanıyor. Uygulama üzerinden farklı enstrümanlar seçebiliyor, kendi enstrümanınızı yaratabiliyor, ses-renk eşlemelerini kişiselleştirebiliyorsunuz, kendi renk şemalarınızı kaydedebiliyorsunuz ve daha pek çok şey yapabiliyorsunuz.

Her yaştan insanın kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanan Specdrums, özellikle davulcular ve müzisyenlerin yanı sıra çocuklar, öğretmenler ve stres anında kıpırdanma ihtiyacı duyanlar için birebir. Düşük bütçeli, kolay kurulumlu bir cihaz olarak müzik eğitimi konusunda oldukça pratik bir çözüm.

Specdrums, Sloops adı verilen döngüsel kısa müzik parçaları yaratmak için de kullanılabiliyor. Farklı enstrüman ve ses kayıtları kullanılarak katmanlı ritimler ve melodilerle uygulama üzerinden inşa edilen Sloops'lar arkadaşlarla veya sosyal medya üzerinde paylaşılabiliyor. İnsanlar bunları indirerek üzerinde çalışabiliyor, parçaları geliştirebiliyor. Bu da müzikal iş birliğini güçlendiriyor.

Uygulama dışında Specdrums, bir Bluetooth MIDI cihazı olarak çalışıyor. Yani GarageBand gibi yüzlerce müzik uygulamasına bağlanabiliyor, dizüstü bilgisayarlarda çalıştırılabiliyor. Ayrıca, açık kaynak kodu sayesinde Specdrums uygulamaları üretmek de mümkün. Yeni oyunlar, yeni uygulama alanları, hareket tanıma, ev otomasyon araçları gibi farklı uygulamalar yaratılarak Specdrums'a sınırsız işlev kazandırmak mümkün.



Kickstarter projeyi sevmiş, şimdiden fon toplandı. Bu da demek oluyor ki, 2018 yılı başında ürünün teslimatı yapılacak.

























Görsel: Kickstarter

