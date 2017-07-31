Eski Fotoğraf Makineleri Kağıt Sanatıyla Yeniden Doğdu

Kağıt sanatçısı Lee Ji-hee, analog ve vintage fotoğraf makinelerini form açısından orijinallerine sadık kalarak, renkli kağıtlarla yeniden tasarlıyor.

Güney Koreli sanatçı Lee Ji-hee, analog fotoğraf makinelerini renkli kağıtlarla ve büyük bir titizlikle yeniden inşa ediyor. Makinelerin mekanizmasındaki her bir parçanın kağıttan karşılığını çalışmalarında görebiliyorsunuz.



Lee Ji-hee’nin kağıttan makineleri, orijinal makinelerle form olarak birebir aynı olsa da elbette renkler pek çok şeyi değiştiriyor. Fotoğraf makinelerinin siyah, kahverengi ve gri renkleri yerine Lee pastel tonlarında zengin bir renk paleti ve birbirinden güzel renk kombinasyonları tercih etmiş. Ne dersiniz, makinelerin de böyle renkli bir görüntüye sahip olmaları estetik açıdan değer katmaz mıydı?



Lee Ji-hee’nin güncel çalışmalarını Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram