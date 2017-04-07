En Siyah Siyah Daha Ne kadar Siyahlaşabilir?

Surrey Nano Systems, dünyanın en siyah siyahı Vantablack üzerinde çalışmaya ve pigmenti geliştirmeye devam ediyor.

Dünyanın en siyah siyahı Vantablack, rengin özelliği kadar etrafında dönen sanatçı dramasıyla da ilgi çekti. Hatırlarsınız, sanatçı Anish Kapoor rengin haklarını satın almış, başta Stuart Semple olmak üzere diğer sanatçılar da kullanımı herkese açması için kendisine baskı yapıyordu. Şimdi Vantablack'in geliştiricisi olan Surrey Nano Systems yeni ve geliştirilmiş Vantablack versiyonunu tanıttı.

Geçtiğimiz yıl yayınladıkları videoda, Vantablack'i geliştirme çabalarını anlatırken spektrometrelerce ölçülemeyen siyahlıkta bir kaplama malzemesine ulaştıklarını söyleyen Surrey bilim insanları, boyanın yüzeyine yansıtılan kırmızı lazerin tamamen emildiğini göstermişlerdi.

Şirket, pigmenti geliştirmeye devam ederken yeni yayınladıkları fotoğraf ve videolarda sprey formunda kullanılan Vantablack S-VIS ile yeni siyah versiyonu Vantablack VBx1 arasındaki farkları kıyaslamayla ortaya koyuyor. Surrey NanoSystems, VBx1'in tam olarak Vantablack ile aynı olmadığını söylerken nasıl ayrıştıklarını da net (en azından benim anlayabileceğim) bir şekilde henüz açıklamış değil. Atılan bir tweete göre Vantablack'in aksine bu versiyonda karbon nanotüpleri kullanılmamış yani Vantablack'i yaratan teknolojiden başka bir teknoloji var bunda. Öyle ya da böyle, siyah giderek daha siyahlaşırken bu da her anlamda çok ilginç sonuçlar doğuruyor.

One of our @royalsociety funded placement students demonstrating a new super-black, carbon nanotube free coating he's working on #Vantablack pic.twitter.com/BlIIhNtsQS — Surrey NanoSystems (@SurreyNanoSys) 28 October 2016

Işığın doğasını anlamak, boyut duygusu vs... Bir yana, işin bir de magazin boyutu var tabii... Sonuçta, Anish Kapoor kendisininkinden daha bile siyah bir siyah daha ortaya çıkar da satın aldığı haklar anlamsızlaşırsa ne yapar bilinmez ama Stuart Semple sevinir mutlaka. Semple demişken, Kapoor'a yasaklı pembe pigmentine Kapoor pembeye daldırılmış bir orta parmakla cevap vermişti Instagram'dan. Buna cevap da Semple'ın kendi üretimi siyah boyaya daldırılmış bir "barış" işareti oldu. Vantablack 2.0 herkese açık olursa Semple, Kapoor'a başka göndermelerle yanıt verebilir tabii. Yürü be Stuart! (Dayanamadım, tarafımı belli ettim!)

#Sharetheblack etiketinden olayla ilgili gelişmeleri izleyebilirsiniz.

Görsel: Surrey Nano Systems