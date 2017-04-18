Deniz Kirliliğini Çocuklara Anlatan Peluş Oyuncaklar

Sea Shepherd desteğiyle tasarlanan Pollutoys, sevimli pelüş oyuncaklar aracılığıyla ana okulu çocuklarına plastik atıkların zararlarını anlatıyor.

Denizleri ve deniz hayatını korumak için çalışan uluslararası bir kuruluş olan Sea Shepherd, deniz yaşamının en büyük düşmanı olanı kirliliğe karşı çocukları eğitmek için geliştirdiği oyuncaklarla gündemde. Pollutoys ismini taşıyan sevimli deniz hayvanları, çocuklara denizlerdeki plastik atıkların nasıl sonuçları olabileceğini öğretmeyi amaçlıyor.

Sea Shepherd tarafından verilen bilgiye göre her yıl 9 milyon plastik denizlere atılıyor ve 1 milyon deniz kuşu ve 100 bin hayvanın ölümüne sebep oluyor. Bu kirliliğin sorumlusu çok elbette ve bu savaşta gidilebilecek çok yol var. Ancak Sea Shepherd, bunun en önemli adımlarından birinin eğitim olduğundan hareketle, 3-5 yaş arası çocuklara yönelik oyuncaklar hazırlamış çünkü o yaş grubunda oyuncaklarla öğrenme en etkili öğrenme şekillerinden biri ve çocuklara ulaşıp kirliliğin sonuçlarını anlatarak çevre duyarlılığını erken yaşta kazandırmak bugün için değilse de yarın için önemli bir çözüm sağlayabilir.

Okul öncesi eğitmenleriyle yapılan işbirliğiyle oyuncak tasarımcısı Andrea Vida tarafından tasarlanan Pollutoys, 8 sevimli deniz hayvanından oluşan bir oyuncak serisi. Pollutoys ailesinde bir penguen, bir vatoz, bir köpek balığı, bir deniz aslanı, bir pelikan, bir yunus, bir balina ve bir deniz kaplumbağası var. Hepsi çok sevimli görünüyor. Ancak görünümlerinin ardında üzücü bir gerçek gizli... Hepsinin karnı yuttukları plastik atıklarla dolu... Çatallar, torbalar, bardaklar, şişeler... Hepsinin de site üzerinden pdf olarak indirilebilen bir hikayesi var. Penguenin karnı acıkmış, yemek aramaya çıkmış ama plastik yutmuş ve hasta olmuş mesela...

Oyuncaklar bir eğitmen desteğiyle, özellikle ana sınıflarında kullanılmak üzere tasarlanmış. Öğretmen hikayeyi anlatıp çocuklara hayvanın yediği çöpleri gösteriyor ve çocukların oyuncakla etkileşime geçmeleri sağlanıyor. Bu sayede hem hayal güçlerine sesleniliyor, hem de sevimli hayvanlar sayesinde kirlilik konusunda duygusal bir tepki geliştirebilmelerine yardımcı oluyor. En önemlisi de denizlere atılmaması gereken çöpler konusunda bilinçleniyorlar. Pollutoys, uluslararası eğitim kuruluşları Compananny, Orange Panda ve Magnolia'da kullanılmaya başlanmış bile. Eğitmenler 2-5 yaş arası sınıflardaki çocukların geri dönüşlerinin olumlu olduğunu, oyuncakların çok dikkatlerini çektiğini ve günlerce bundan bahsettiklerini belirtmiş.

2,5 yaşında bir çocuk sahibi olarak böyle bir oyuncakla karşılaşsa oğlumun da çöp yediği için midesi bulanan hayvanlar hakkında sürekli konuşacağına ve asla denize çöp atmayacağına eminim. Dolayısıyla, bu oyuncakların denendiği ana okullarındaki çocukların da çevre konusunda olumlu anlamda etkilendiğine hiç şüphem yok. Elbette ki bugünün deniz kirliliğini temizlemek veya artmasını engelleyecek olan çocuklar değil ama yarın daha kötü sonuçlar doğmaması için bugünden bir adım atmak bence önemli bir çaba. Ve evet, bazı duyarlılıklar ancak erken yaşta kazandırılığında gerçekten içselleştirilebiliyor. Bu oyuncaklar da çocukların kesinlikle dikkatini çekecek, atılan bir çöpün zararını somut olarak gösterebilecek birer araç. O anlamda güçlü ve değerli bir proje bana göre.





Görsel: YouTube - Pollutoys