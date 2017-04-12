Denemeniz İçin Karton Gözlükler

İnternet üzerinden satış yapan gözlükçü Quattrocento, müşterilerin gözlükleri deneyebilmesi için çerçevelerin kartondan birebir kopyalarını müşteriye yolluyor.

İnternet üzerinden satış yapan lens ve gözlükçü çok ama bu şekilde, gözlük almanın olmazsa olmazı deneme meselesi biraz zor oluyor tabii. Eğer satış yapan firma size beğendiğiniz ürünleri denemelik yollamıyorsa (ki sanıyorum Türkiye'de böyle bir sistem yok) ya önden gidip mağazada deneyeceksiniz modeli ya şansa diyip denemeden alacaksınız ya da Photoshop'tu, sanal deneme uygulamalarıdır uğraşacaksınız. Firma denemelik ürün yolluyorsa o da firma açısından hem maliyetli, hem riskli ve fazladan stok tutmayı gerektiriyor. Peki nasıl olacak da internet üzerinden gözlük satılabilecek?

Bu karmaşık sorunu son derece basit ama son derece dahiyane bir şekilde çözen İtalyan gözlükçü Quattrocento ile tanıştıralım sizi... El yapımı tasarım gözlükler üreten bir şirket olarak Quattrocento bu deneme/deneyememe sorununu karton gözlüklerle çözmüş. İşin içinden çıkılamaz görünen bir meseleye tertemiz, cin fikirli bir çözüm!

Ne yapıyor Quattrocento? Seçtiğiniz 5 adet gözlüğün bire bir karton kopyasını adresinize yolluyor. Siz de bu kartondan çerçeveleri deniyor, yüzünüze uydu mu uymadı mı görüp satın almaya böyle karar verebiliyorsunuz. Gayet akıllıca.





Fikrin ilhamı, bir müşterinin sitedeki gözlüğün ölçülerini sormak için aramasıyla gelmiş. Müşteri gözlüğün birebir boyuttaki bir çıkışını almaya çalıştığını söyleyince "Neden olmasın? neden karton gözlükler yapmayalım?" diye bir ışık yanmış Quattrocento'nun kurucu ortağı Eugenio Pugliese'nin aklında ve yapmışlar da gerçekten.



Tüketici olarak ben fikri çok sevdim ama iş insanları da fikri ayrıca sevmiş. Zira zarfın içine koyup müşterilere yollamak gerçek çerçeveleri yollamaktan daha düşük maliyetli, iade edilme mecburiyeti yok, ürünüm kırıldı/çizildi riski yok, ekstra stok tutma gerekliliği yok, kartonun maliyeti düşük, deneme kolaylığı satışlara yardımcı... Daha ne olsun?

Tabii karton gözlüğün, gerçek gözlüğün nasıl duracağını ne kadar doğru göstereceği bir soru işareti olabilir ama sırf 5 tane şık görünümlü karton gözlük edinmek için bile denemeye değer!

Görsel: QuattroCento