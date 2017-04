Denemeniz İçin Karton Gözlükler

​Eskiz Formunda Binlerce Minyatür Metal Heykel Zadok Ben-David, "People I Saw But Never Met" adlı yerleştirmesinde, kendi seyahat fotoğraflarında gördüğü insanlardan çok kültürlü bir heykel topluluğu yaratarak güncel meselelere vurgu yapıyor.

12 saat önce • 11