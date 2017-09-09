Çizgi Roman Koleksiyonunuzu Genişletecek 4 Seri [İCAF 2017]

Çizgi roman dünyasına ilginiz varsa, bu hafta sonu İCAF'ta yayınevlerinden mutlaka almanız gereken kitaplar var, hatırlatalım istedik.

Marmara Çizgi, JBC Yayıncılık, Arka Bahçe, Gerekli Şeyler, Kara Karga gibi birçok yayınevinin yer aldığı İCAF'ta birbirinden güzel kitaplar okunmak için bekliyor. Bizim şahsen gittiğimizde kafamız çok karıştı, çünkü her kitabı alıp okumak istedik. O yüzden düşündük taşındık, dedik ki bizim gibi kararsızlar için kısa bile olsa bir mutlaka listesi yapalım. Ayrıca şu notu da düşelim, İCAF'ın bir başka artısı da yayınevlerinin Türkçe çizgi romanlarda %20 ve %30 indirime girmiş olması.

Batman - İlk Yıl

Çizgileriyle sanatsal bir filmi andıran Batman adından da anlaşılacağı üzere Batman'in başlangıcından itibaren geçirdiği ilk yılı anlatıyor.

Ninja Kaplumbağalar - Sürekli Değişim

Ninja kaplumbağaların dağıldıktan sonraki ilk süreçlerini anlatan Sürekli Değişim, bizlere ninjaların hiç bilmediğimiz yanlarını gösteriyor.

Incal - İlk Kez Türkçe!

Jodorowsky'nin muhteşem ve eşsiz dehasıyla efsane çizer Mœbius (Jean Giraud)'un işbirliğiyle ortaya çıkmış sadece çizgi roman okurlarına değil, her kesimden okura seslenebilen, onları avucuna alan, düşündüren ve hayatını sorgulatan bir kült eser ve Gerekli Şeyler ile artık Türkçe.



Chew - Yaygın Aroma

Siboatik -yediği her şeyden psişik imgelemler alabilen- dedektif Tony Chu'nun akıl almaz maceralarını okurken yanınıza yemek almanızı öneririz. Hikayeleri iştah kabartıyor. Yaygın Aroma'da Chu, yeni keşfedilen ve pişirildiğinde tadı büyük ölçüde tavuğu andıran bir meyvenin peşinde Pasifik'in batısındaki küçük bir adaya sürüklenir.

Tabii ki daha nice öneriler yapabiliriz, ama şimdilik sizi de okurken sıkmamak adına önerilerimizi bu kadarla bırakıyoruz. Tekrar hatırlatalım, İCAF'ta bu hafta sonu yayınevleri Türkçe çizgi romanlarda %20-30 indirimde.

Görsel: Google