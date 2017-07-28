Cinsel Saldırıyı Anlayan ve Alarm Veren Akıllı Çıkartma

MIT Media Lab'den Manisha Mohan'ın geliştirdiği Intrepid,​ kullanıcının giysilerini çıkarma alışkanlığını tanıyarak herhangi bir saldırı olduğunda alarm durumuna geçen bir akıllı çıkartma.

ABD’de her 98 saniyede bir cinsel saldırı olayı yaşanıyor. Ancak potansiyel mağdurları korumak için alınan hukuki önlemler yetersiz kaldığı gibi, zaman zaman bazı kurumlarda örtbas edildiği ve cinsel saldırı mağdurlarına sırt çevrildiği durumlara da rastlanıyor. MIT Media Lab araştırmacısı Manisha Mohan, cinsel saldırı olaylarını engelleyebilecek bir çözüm bulmak üzere kolları sıvamış ve saldırı anında yakında bulunanları ve mağdurun sevdiklerini haberdar eden Intrepid adlı akıllı bir çıkartma geliştirmiş. Daha önce yer verdiğimiz Loop, Ripple, Nimb ve Wing gibi panik butonu niteliğindeki acil durum aksesuarların aksine Intrepid tehlikeyi kendi kendine algılayabiliyor. Bu sayede özellikle çocukların, engellilerin ve ileri yaştaki insanların uğradığı cinsel saldırılara anında engel olabilecek bir çözüm olması hedefleniyor.

Giysilerin herhangi bir yerine yerleştirilebilen Intrepid’in yapısındaki sensörler ve mikroişlemciler, kullanıcının giysilerini çıkarma davranışlarını kaydedip öğrenebiliyor ve tanıyabiliyor. Eğer zorla giysilerin çıkarıldığını algılarsa Bluetooth aracılığıyla kullanıcının telefonuna bildirim gönderiyor. Kullanıcı her şeyin yolunda olduğunu teyit etmediği takdirde ise alarm bildirimi susuyor ve daha önce kaydedilen 5 kişiye ters giden bir şeyler olduğuna dair mesaj gönderiyor.

Intrepid’i geliştirme aşamasında Mohan, cinsel saldırıya uğrayan insanlarla görüş alışverişinde bulunmuş ve ayrıca çıkartmayı giyerek test etmeleri için gönüllülerden yardım almış. Gönüllüler, sütyen ve kilot dahil farklı bölgelere çıkartmayı yapıştırmış ve bu deneme sürecinde çıkartmanın kendilerine herhangi bir rahatsızlık vermediğini belirtmiş.

Görsel: Intrepid

