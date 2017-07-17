Çin Kültür Devrimi'nin İzleriyle Yaşayan Bir Anne ve Kızın Yüzleşmesi

İngiltere doğumlu Jennifer Zheng'in Çin'den göçen annesiyle konuşmasını işlediği kısa filmi Tough, toplumsal olayların birey yaşamı üzerindeki etkilerini işliyor.

İngiltere'de doğup yetişen Jennifer Zheng, annesinin bakış açısından, yani Çin'in bakış açısından tam anlamıyla batılı bir çocuk. İlgi alanları, düşünce şekli, fikriyle tam anlamıyla batılılığı içselleştirmiş bir çocuk Jennifer.

Jennifer Zheng, aradan geçen yıllar içinde büyüdü ve animasyon okumaya karar verdi. Birazdan izleyeceğimiz Tough isimli kısa film de kendisinin mezuniyet filmi. Hayatta başarılı olduğu iki şey olduğunu söyleyen Zheng, bunları Tough'ın da doğasından şaşırtmayarak, üzgün kadın ve küçük çocuk animasyonu olduğunu dile getiriyor.

Çin Kültür Devrimi'ni yaşayan Jennifer'ın annesi ile kızının konuşması kolaylıkla empati kurulabilecek bir dizi olaylar dizisine odaklanıyor. Çin'deki Kültür Devrimi sırasında ve sonrasında yaşananlarla Jennifer'a sunulan yeni hayat arasındaki uçurum annesini dipsiz bir sorgu kıyısına sürüklüyor. Ve bir ebeveyn olarak pişmanlıklarını da iki yetişkin olarak karşı karşıya gelen anne kızın konuşmasıyla öğreniyoruz.

Tough, 2016'dan bu yana 40 festival'de gösterildi ve animasyon kısa dalında BAFTA adaylığı dahil olmak üzere 8 ödül aldı.

Görsel: Vimeo