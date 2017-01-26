Büyükler için Küçük, Küçükler için Büyük Anlar

Omo için hazırlanan sosyal deneyde anne-babalar ve çocuklara en mutlu oldukları anlar sorulurken iki grubun cevapları arasındaki fark şaşırtıyor.

Sosyal medya; sosyal deneyleri seviyor, güçlü bir iç görü sunan sosyal deneyler paylaşım rekorları kırıyor. Durum böyle olunca markalar da sıklıkla sosyal deney yolunu tercih ediyorlar. MullenLowe İstanbul da deterjan markası OMO için anne-babaları düşündürecek bir sosyal deneyle karşımızda.

Deneyde önce anne-babaları görüyoruz. Çocuklarıyla birlikte en mutlu olduğunuz anı hatırlamaları isteniyor. Pek çok anne-baba; aldıkları büyük hediyeleri, çocuklarıyla gittikleri özel bir yeri, çıktıkları tatili anlatıyor, yapılan büyük jestleri vurguluyor. Sonra çocuklar çağrılıyor ve aynı soru onlara da soruluyor. Çocuklar tahmin edileceği üzere, büyük jestleri değil; anneleriyle oynadıkları yemekçilik oyununu, bir sabah yapılan omleti, babayla paylaşılan özel anları hatırlıyor. Hediyeler, tatiller, tabletler değil; büyüklerin aklında yer bile etmeyen küçük anlar.

Film, büyükler için küçük anların, küçükler için en büyük anlar olduğu hatırlatmasıyla biterken, hayatta esas önemli olanın ne olduğunu da vurgulamış oluyor. Yıllardır “kirlenmek güzeldir” diyen ve çocukların kirlenerek öğrendikleri anların değerini vurgulayan OMO, bu anların çocuklar için ne kadar önemli olduğunu anne ve babalara bir kez daha kanıtlıyor ve onları #anıbiriktir etiketiyle anı biriktirmeye davet ediyor.





KÜNYE:

Reklamveren: UNILEVER / OMO

Reklam Ajansı: MullenLowe İstanbul

Yapım Şirketi: Dinamo

Yönetmen: Kuntay Alpman

Post Prodüksiyon Stüdyosu: İmaj

Görsel: Omo Basın Bülteni