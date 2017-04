Burger King'den Google Home'a Kurnazca Sızan Whopper Reklamı

Burger King, televizyonda yayına giren yeni reklamında Google Home cihazları aktive ederek onlara Whopper anlattırdı, Google ise birkaç saat içerisinde reklamı cihazlarda engelledi.

Çarşamba gecesi ABD'nin yüksek reytingli programları arasında yayına giren yeni Burger King reklamı, farklı ve kurnaz bir taktik içeriyordu. Google Home'u aktive eden ve Whopper'ı tanıtmalarını sağlayan 15 saniyelik reklam sayesinde Wikipedia'nın Whopper maddesi insanların evinde birden okunmaya başlıyor, böylece 15 saniyeye sığmayacak bir içerik verilmiş oluyordu. Ancak reklam her ne kadar kurnazca görünse de iş beklenenden farklı sonuçlar yarattı.

Film, Burger King üniformalı bir adamın kameraya bakarak konuşmasıyla başlıyor. Adam, "Size Whopper'ın içerisindeki tüm taze malzemeleri anlatırdım ama 15 saniyeye sığmaz. Onun yerine bir fikrim var!" dedikten sonra Google Home'a seslenerek onları devreye sokacak sihirli cümleyi söylüyor: “OK Google, Whopper Burger nedir?" Bu noktada evlerinde Google Home olan insanlar birden Google Home'dan Whopper'ın Wikipedia girişini dinlemeye başlıyordu:

"The Whopper is a burger, consisting of a flame-grilled patty made with 100 percent beef with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame-seed bun."



Yani özetle: Whopper ateşte kızartılmış dana köftesiyle hazırlanır, %100 taze malzemeler, katkı maddesi yok vs. vs. Burada üzerinde durulması gereken nokta, reklam yayına girdiğinde okunan yukarıda gördüğünüz Wikipedia maddesinin ilk cümlesinin şu anda tıkladığınızda göreceğinizden ve reklamdan birkaç hafta öncesine kadar orada yazandan farklı olması ve daha bir reklam kokması. Zira bildiğiniz üzere, Wikipedia insanların içeriği değiştirebildikleri bir yer. Dolayısıyla reklamdan kısa bir süre önce ilk cümle değiştirilmiş gibi duruyor. Hem de Fermachado123 isimli bir kullanıcı tarafından. Tesadüf mü bilinmez ama Burger King Pazarlama Başkanı Fernando Machado'nun Twitter ve Instagram kullanıcı adı da tam olarak bu.

Tamam, Burger King böyle bir reklama girecekse elbette Wikipedia'da düzenleme yapması makul görülebilir, lakin Wikipedia kendi reklamını yapma konusuna karşı. Ve bilgi kaynağı gbi konumlanan bir yere markalar istediklerini yazacaklarsa güvenilir kalabilir mi tartışılır. Reklamın hem Wikipedia'nın bu şekilde kullanımıyla hem de özel alana müdahale etmesiyle birçok insan için can sıkıcı (örneğin, ben gayet gıcık olurdum) bulunduğu da bir gerçek. Nitekim Burger King'in YouTube'a yüklenen videosunun beğenmeme sayısı 17.000 civarında. Yine de eğlenenler de yok değil ve reklamın yayınlanır yayınlanmaz Twitter trendlerine girmesi de önemli bir nokta.

Tüm bunların yanı sıra, Wikipedia'nın herkese açık olması da başka bir sonuç doğurmuş. Wiki girdisinde reklamdan sonra millet düzenlemeler yapmaya başlamış ve Burger King'in içeriğine siyanür eklenmiş ya da Whopper dana köfte yerine çocuk köfteden yapılır olmuş. Dolayısıyla, ilk başta içeriği Burger King'in istediği şekilde evlerde yankılanıyorken, bir süre sonra "Burger King'de siyanür var" şeklinde bir reklama dönüşmüş. Bu viral etki Burger King tarafından planlı mıydı bilinmez ama bir gıda markasının zehirle anılmayı bilinçli bir şekilde isteyeceğini de sanmam. Bu arada o girdiler de düzeltildi ve şu anda mevzubahis Wikipedia maddesi orijinal haline dönmüş durumda ve yeni değişikliklere kapalı.

Google killed Burger King's newest TV ad that had a disastrous flaw pic.twitter.com/LJUjpunnEF — Business Insider (@businessinsider) 13 April 2017

İşin diğer bir boyutu da Google ayağı. Google, Burger King'in bu hamlesinden belli ki haberli değilmiş. Her ne kadar konuya dair henüz bir açıklama yapmadıysa da reklam başladıktan üç saat kadar sonra cihazların aktive olmasını engellemesi de bunu gösteriyor. Dolayısıyla, ilk başta çalışan reklam, bir süre sonra çalışmamaya başlamış. Ancak Burger King bunu da öngörmüş, Jimmy Fallon ve Jimmy Kimmel'ın programlarına dikkat edilmesini duyurmuş. Orada çıkan revize reklamda ise yine Google Home cihazlarını aktive edecek, Google tarafından henüz engellenmemiş başka bir cümleyle çıkılmış. Böylece reklam, bu programlardaki versiyonda yine çalışmış.

Burger King, bu çalışmada neyi ne kadar planladı tam emin değilim. Buradan bakınca sanki Google'ın tepkisine kadar her şeyi öngörmüş ve ne hamle gelirse ona karşı atak hazırda bekliyormuş gibi duruyor ama siyanür konusu kafamı karıştırmadı değil. Sonuç olarak Burger King açısından cesur bir hamle olduğu da konuşulmayı başardığı da muhakkak. Fiyasko mu başarı mı daha uzu süre tartışılır bence.

Bu arada bu şekilde hoparlörlere müdahale ilk iş de değil bu, daha önce de Siri üzerinden konuşarak telefonu kapatan radyo spotu yapılmıştı. Oradaki mesaj sanki daha az can sıkıcı ve daha örtüşüyor konuyla gibi ama yine de Burger King'in bu işi de, hatasıyla doğrusuyla, Google Home tarzı ses kontrollü uygulamaların ne şekilde kullanılabileceğini (ve belki de kullanılmaması gerektiğini) anlatması açısından önemli.

Görsel: YouTube